El PSRM denunciará al medio El Confidencial y al Partido Popular por sus acusaciones falsas

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, María Jesús López, ha anunciado que el Partido Socialista presentará una denuncia contra el medio El Confidencial y contra el Partido Popular, tras "las graves acusaciones" vertidas contra la organización.

López ha señalado que es "rotundamente falso" que exista informe alguno de la Guardia Civil o procedimiento judicial que vincule o mencione al Partido Socialista de la Región de Murcia. Asimismo, ha subrayado que ni el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ni el PSOE de la Región de Murcia han financiado a ningún medio de comunicación.

"Quienes han difundido estas falsedades deberán rendir cuentas ante la justicia y asumir todas las consecuencias. Entre ellos, el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP en la Región de Murcia, Joaquín Segado", ha añadido.

A continuación, María Jesús López ha asegurado que el PSOE de la Región de Murcia actuará "con determinación, firmeza y valentía para defender la verdad". "No nos temblará el pulso", ha añadido.

Finalmente, ha dirigido un mensaje al Partido Popular: "No nos van a intimidar, no nos van a silenciar y no vamos a dar ni un paso atrás. Sus campañas de difamación son inútiles. Seguiremos trabajando con toda nuestra fuerza por una Región de Murcia mejor".