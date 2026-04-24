El PSRM destaca el paquete de medidas para el sector agrario del Gobierno de España "mientras López Miras no hace nada"

La senadora del PSOE Inma Sánchez - PSRM

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE, Inma Sánchez, ha asegurado que el Gobierno de España ha aprobado un paquete de ayudas para agricultores y ganaderos, "mientras López Miras no hace absolutamente nada". "Todas las ayudas que tienen los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia son del Gobierno de España. El Gobierno de López Miras ni está ni se le espera".

Sánchez Roca ha respondido así a las declaraciones del senador del PP Antonio Luengo y ha recordado que el Gobierno central, como hizo también al inicio de la guerra de Ucrania, ha aprobado una batería de medidas para apoyar al sector agroalimentario frente a las consecuencias de la guerra de Irán. "Porque el compromiso se demuestra con hechos".

"El Gobierno de España ha destinado 877 millones de euros para apoyar agricultores y ganaderos. Además, ha puesto en marcha medidas y ayudas clave como la subvención del gasóleo de uso agrario de 20 céntimos por litro o la ayuda para la compra de fertilizantes", ha destacado.

Por otro lado, la senadora socialista ha aseverado que el Gobierno de López Miras "tiene completamente abandonados a los agricultores y ganaderos". "Las medidas anunciadas por el Gobierno regional para hacer frente a la guerra en Oriente Medio no incluyen ninguna ayuda directa específica para el sector agrario", añade.

"Pedimos al Gobierno regional que, al menos, pague las ayudas de la PAC que fueron solicitadas por los agricultores y ganaderos en 2025 porque, en estos momentos difíciles, es fundamental proporcionar liquidez a los agricultores y ganaderos", ha indicado.

Asimismo, ha explicado que la Región de Murcia es la comunidad autónoma "que menos controles ha realizado en 2025 para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, es decir, para garantizar que los agricultores y ganaderos reciben un precio justo por sus productos. No ha puesto ninguna sanción en todo un año".

"Además, el Gobierno de la Región de Murcia es uno de los gobiernos autonómicos que menos aporta a la subvención del seguro agrario. Lo que tendría que hacer es complementar las ayudas del Gobierno de España, como si están haciendo el resto de las comunidades autónomas", ha finalizado.