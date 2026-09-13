PSRM destaca el trabajo de Sánchez "frente al ruido del PP" para que la Región tenga las infraestructuras que necesita

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE, Inma Sánchez ha asegurado que, "frente al ruido y las mentiras del Partido Popular, el Gobierno de España y el Partido Socialista trabajan sin descanso para que la Región tenga las infraestructuras que merece y necesita".

Sánchez ha hecho estas declaraciones en respuesta al senador del PP José Ramón Díez de Revenga y ha recordado que, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España, "no había ni un solo kilómetro de vía electrificada en la Región". "Hoy la situación es muy diferente: hemos conectado Murcia a la Alta Velocidad y avanzamos sin descansado para conectar Lorca y Cartagena", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que, desde 2018, el Gobierno de España ha adjudicado más de 2.350 millones de euros para la modernización de la red ferroviaria de la Región, triplicando la inversión respecto a la etapa anterior.

La senadora socialista ha denunciado que la única aportación del PP "fue pactar la llegada de la Alta Velocidad a la Región por Alicante, perjudicando gravemente los intereses de Cartagena". En cuanto a la Alta Velocidad y el Corredor Mediterráneo, ha detallado que todos los tramos entre Murcia y Lorca están en marcha y que, en estos momentos, se están instalando las vías.

Finalmente, ha explicado que dos de los tramos entre Murcia y Cartagena están en obras y los dos restantes en fase de proyecto; el tramo Reguerón-Riquelme está en fase de redacción de proyecto; las obras del tramo Riquelme-Torre Pacheco están muy avanzadas; en el tramo Torre Pacheco-Cartagena acaban de comenzar las obras, y próximamente saldrá el estudio informativo de la integración de la Alta Velocidad en Cartagena.