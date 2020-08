El PSRM exige al Gobierno regional que haga una "apuesta decidida" por la formación de los jóvenes

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha exigido al Gobierno autonómico que haga "una apuesta decidida" por la educación y formación de los jóvenes de la Región de Murcia, informaron fuentes del partido en un comunicado.

Conesa ha hecho estas declaraciones en una visita a Molina de Segura, donde ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de ese municipio, Esther Clavero, y el secretario general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Miguel Ortega.

El líder de los socialistas murcianos ha instado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a que destine más presupuesto a la formación y la educación y que, para ello, haga uso de los 14 millones que el Gobierno regional va a recibir del estatal para la etapa educativa de entre 16 y 24 años.

"El Ejecutivo de López Miras debe reforzar esta dotación con diez millones de euros del presupuesto regional. De los 700 millones de euros del Plan Reactiva, qué menos que diez millones los destinen a la formación y cualificación de nuestros jóvenes", ha señalado al respecto.

En concreto, la propuesta del PSRM es que de los 73 millones de euros del fondo extraordinario que va a destinar el Gobierno de España a educación en la Región de Murcia, 14 se destinen a la formación de jóvenes de entre 16 y 24 años, y el Gobierno regional refuerce esta cantidad con 10 millones de Reactiva.

En este sentido, ha asegurado que con 24 millones de euros --14 del Gobierno de España y 10 que ponga la Administración autonómica-- "se pueden hacer políticas formativas y educativas para los jóvenes, que son parte de la solución para el presente y el futuro de la Región de Murcia".

Conesa ha criticado que el Ejecutivo de López Miras "se ha convertido en un experto en buscar culpables fuera", como "el Gobierno de España, las mujeres el 8 de marzo, los extranjeros, y ahora los jóvenes", a lo que ha añadido que "un gobierno responsable es el que aporta y busca soluciones y no el que se dedica a la confrontación y a buscar culpables externos".

"No podemos dejar descolgada a una generación y para ello, son fundamentales la educación y la formación. No entendemos como a fecha de hoy, viendo las apuestas que han hecho otras comunidades como Andalucía, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia no se está haciendo una apuesta más decidida para contratar más profesores y maestros", ha comentado.

En este sentido, el secretario general del PSRM ha exigido "más inversión en educación", porque, a su juicio, "no podemos generar otra brecha y no podemos dejar a nadie atrás en esta terrible crisis".

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Miguel Ortega, ha presentado una campaña de la mano de todos los concejales socialistas de Juventud de la Región para concienciar a los jóvenes de la necesidad de respetar las medidas para combatir el avance del covid-19.

"Vamos a llevar esta campaña a todos los ayuntamientos. Los jóvenes no somos culpables, somos responsables en la misma medida que el resto de la población", ha indicado Ortega.

Por último, la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha asegurado que la concienciación es una herramienta potente para evitar la enfermedad, "y tenemos que ponerla en marcha con todos nuestros recursos".

"Así se va a hacer en Molina potenciando la campaña propuesta por JSRM y siempre huyendo de la estigmatización porque esto debe ser una lucha entre todos, de forma unida, huyendo de buscar culpables y con la colaboración de los jóvenes, que serán quienes dirijan las iniciativas que vamos a poner en marcha", ha dicho Clavero.

La regidora ha subrayado que "la única forma de volver al colegio de forma segura es invertir en educación" y, por eso, "los ayuntamientos socialistas estamos poniendo todos nuestros recursos humanos y en infraestructuras".

"Por lo tanto, ese no es ningún inconveniente, tenemos espacio suficiente para poder desdoblar las clases; lo que hace falta ahora es que el Gobierno regional apueste por la contratación de profesorado", ha agregado.