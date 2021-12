PSRM exige al Gobierno regional que ofrezca solución habitacional a inmigrantes que sean contacto estrecho

Carmina Fernández pide a López Miras "que siga cumpliendo el protocolo del Ministerio de Migraciones"

MURCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y portavoz del PSRM, Carmina Fernández, ha exigido al Gobierno regional "que no sea irresponsable y que recapacite sobre su postura de no ofrecer una solución habitacional a los inmigrantes que llegan a la Región y han sido contacto estrecho de un positivo en Covid".

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo de Fernando López Miras "que siga cumpliendo el protocolo establecido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como ha estado haciendo durante el último año y medio, en lugar de saltárselo ahora por razones partidistas y políticas, poniendo en riesgo la salud de las personas".

"El Gobierno regional del PP no puede hablar con esa certeza y seguridad de una sentencia que está recurrida y que no es firme", según Fernández, quien se ha preguntado "cómo pueden estar tan seguros de que van a ganar el recurso que se ha interpuesto a este auto". A su juicio, "es necesario recordar que este auto se refiere a un caso concreto y no a la generalidad del asunto".

"Tienen que dejar de mirar hacia otro lado y cumplir el protocolo del Ministerio, tal y como lo están haciendo Canarias, la Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía", ha insistido la dirigente socialista.

Fernández ha denunciado públicamente que el Gobierno de López Miras "está más pendiente de su estrategia electoral y populista, que de gestionar la pandemia de forma correcta y gobernar la Región de Murcia".

"La irresponsabilidad y la inacción del Ejecutivo regional ha obligado a dejar libres a 14 personas inmigrantes que han sido contacto estrecho de un positivo en Covid que llegó en la misma patera, ya que la Consejería de Salud no decretó la orden de cuarentena en las 72 horas que marca la ley ni ofreció una solución habitacional, como establece el protocolo", ha recordado.

Finalmente, la portavoz socialista ha exigido a López Miras y su Gobierno "que deje a un lado los intereses partidistas y electoralistas de una vez, porque lo que está en juego es la salud y la vida de las personas".