El PSRM: "La Ley de Vivienda facilitará la emancipación de los jóvenes y la vivienda digna a las familias vulnerables"

MURCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional socialista, Consa Martínez, ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de España "es una excelente noticia porque facilitará la emancipación de los jóvenes y una vivienda digna a las familias más vulnerables, beneficiando de esta manera a la ciudadanía de la Región de Murcia".

Martínez ha explicado que la regulación de los precios del alquiler, el aumento de las viviendas públicas para alquiler asequible y las medidas para fomentar que viviendas vacías puedan salir al mercado, "supondrá un balón de oxígeno para miles de personas en la Región".

En este sentido, ha recordado que, para la mayoría de los jóvenes murcianos, debido a la precariedad de sus empleos, los bajos salarios, y los "desorbitados" precios del mercado, "es imposible comprar una vivienda y no tienen más opción que seguir viviendo con sus padres o en pisos compartidos".

Así, ha señalado que el bono joven de vivienda de 250 euros mensuales anunciado por el Gobierno de España ayudará a los jóvenes de la Región a hacer frente a los gastos del alquiler, y será compatible con otro tipo de ayudas directas que podría completar hasta el 40 por ciento de la renta de arrendamiento.

"Los poderes públicos no pueden mantener los brazos caídos e ignorar la realidad. Es evidente que la vivienda es uno de los temas que más preocupación genera a una parte muy importante de la sociedad actual. Por ello, el Gobierno de España está actuando, tomando medidas y cumpliendo con la obligación que establece la Constitución a las administraciones para que el derecho a la vivienda digna sea efectivo", ha remarcado.

La diputada socialista ha afirmado que "quienes no pueden ejercer sus derechos fundamentales no pueden ser libres". "La vivienda da dignidad a las personas y eso ningún gobernante puede obviarlo, y mucho menos, obstaculizarlo como pretende López Miras anunciando que su Gobierno no va a cumplir ni aplicar la Ley de Vivienda en la Región de Murcia, sin ni siquiera haberla leído", ha añadido.

Finalmente, ha insistido en que se trata "de una irresponsabilidad más de López Miras que volverá a tener consecuencias desastrosas para la ciudadanía y serán, principalmente, los jóvenes los que pagarán el afán del presidente por estar en la foto con Pablo Casado y su obcecación por oponerse a todo lo que hace el Gobierno de España, aunque sea beneficioso para mejorar la vida de las personas que viven en la Región".