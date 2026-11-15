PSRM: "Nos jugamos el futuro del Mar Menor, un Gobierno que lo protege o uno que favorece a los que lo contamiman"

González Veracruz en Los Alcázares, junto a la candidata al Congreso, Caridad Rives; y el alcalde Mario Pérez Cervera - PSRM

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha afirmado que el próximo 29 de noviembre también está en juego el futuro del Mar Menor y ha contrapuesto el compromiso inversor del Gobierno de España con los pactos del PP y Vox para rebajar su protección.

"Nos jugamos si queremos un Gobierno que siga invirtiendo casi 700 millones de euros para recuperar el Mar Menor o un Gobierno del PP y Vox que favorece a quienes lo contaminan", ha afirmado.

González Veracruz ha hecho estas declaraciones en una jornada de convivencia con militantes y simpatizantes socialistas en Los Alcázares, junto a la candidata al Congreso, Caridad Rives; el candidato Carlos López, y el secretario general del PSOE de Los Alcázares y alcalde del municipio, Mario Pérez Cervera.

"El Mar Menor es la joya de nuestra Región. Aquí hemos crecido, aquí hemos pescado y aquí aprendimos a nadar. Cuidarlo es respetar a quienes lo cuidaron antes que nosotros", ha destacado.

Asimismo, ha recordado las imágenes de las orillas llenas de peces muertos y ha advertido de que la emergencia climática, que Vox niega, agrava cada año los problemas de la laguna. González Veracruz ha denunciado que "el PP pactó con Vox rebajar la ley que protege el Mar Menor y traicionó nuestra laguna a cambio de unas migajas".

Frente a esa decisión, ha defendido "un país verde, sostenible y con futuro, que apueste por la ciencia, la innovación y el cumplimiento de la ley". "Frente al negacionismo, ciencia. Apostamos por herramientas como el gemelo digital, que nos permite conocer mejor el Mar Menor y trabajar para protegerlo. Y defendemos algo tan sencillo como que la ley se cumpla: quien contamina, paga", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares y secretario general del PSOE en el municipio, Mario Pérez Cervera, ha asegurado que las próximas elecciones generales son decisivas para el futuro del municipio, porque están en juego dos modelos políticos claramente diferenciados: "uno que invierte, cumple y ofrece soluciones a los problemas de nuestros vecinos, y otro que se dedica a criticar sin aportar alternativas".

Por ello, ha defendido la continuidad de un Gobierno progresista que tenga entre sus prioridades a Los Alcázares, la recuperación del Mar Menor y la seguridad ciudadana. Pérez Cervera ha destacado los 58 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado a actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones y proteger el Mar Menor.

Entre ellas, ha puesto el foco en el proyecto Muñoz Zambudio, cuyas obras está previsto que comiencen en el primer trimestre de 2027 y que permitirá recuperar la rambla perdida en esta avenida y construir un gran parque inundable con capacidad para retener 500.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a unas 200 piscinas olímpicas.

"Es una infraestructura fundamental para evitar que miles de metros cúbicos de agua lleguen a nuestras calles y viviendas, y para proteger a los alcazareños frente a futuros episodios de lluvias torrenciales", ha señalado.

A estas actuaciones se suman los siete millones de euros que ya tiene el Ayuntamiento para mejorar las redes de saneamiento y pluviales, los 11 millones previstos para construir un filtro verde junto a la depuradora, que contribuirá a evitar la llegada de nitratos al Mar Menor, y la puesta en marcha del gemelo digital de la laguna, con una inversión superior al millón de euros.

"Son proyectos concretos que demuestran el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la seguridad de nuestros vecinos y con la recuperación del Mar Menor", ha subrayado.

El alcalde también ha resaltado otro avance histórico para el municipio: la creación del primer cuartel de la Guardia Civil de Los Alcázares. "En 2019, cuando llegué a la Alcaldía, teníamos nueve guardias civiles; hoy contamos con una plantilla de prácticamente 54 agentes, de los que 38 ya están operativos en nuestro municipio. Frente a quienes hablan de inseguridad sin ofrecer soluciones, nosotros podemos demostrar que se han aumentado los efectivos y que contamos por primera vez con unas instalaciones propias para reforzar la seguridad ciudadana", ha remarcado.

"Los alcazareños tenemos que elegir entre quienes convierten los compromisos en inversiones y realidades y quienes se limitan a criticar. Nos jugamos seguir avanzando en la prevención de inundaciones, la protección del Mar Menor y la seguridad de nuestras familias. Tenemos claro qué modelo defiende los intereses de Los Alcázares y vamos a trabajar para que tengamos cuatro años más de un Gobierno progresista, con Pedro Sánchez al frente", ha concluido.