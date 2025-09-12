Puerto Lumbreras celebra su tradicional Encuentro Benéfico de Cuadrillas este domingo

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro, ha informado de la celebración del tradicional Encuentro Benéfico de Cuadrillas. Navarro ha explicado que "el patio del Centro Cívico acogerá este domingo el Encuentro Benéfico de Cuadrillas. Una tradicional cita anual con la solidaridad que tenemos en Puerto Lumbreras y que siempre demuestra que somos un pueblo solidario".

La edil ha especificado que "a partir de las 19.00 horas podremos disfrutar de las cuadrillas participantes en el evento serán Esparragal, Marina de Cope, Purias, Torrecilla, Almendricos y Niño de Nápoles".

La concejal ha explicado que "la entrada al evento tendrá un coste donativo de 5 euros y toda la recaudación irá destinada a Aldea, la Asociación Lumbrerense de Enfermos de Alzheimer, para continuar ayudando a la financiación de los tratamientos y actividades de las personas que padecen esta enfermedad en nuestro municipio".

Por último, Navarro ha querido "animar a todos los amantes de las cuadrillas y los trovos a asistir a este encuentro que, además, tiene carácter benéfico por lo que podremos aunar el ocio y la cultura con la solidaridad para con nuestros vecinos y vecinas".