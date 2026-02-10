Quirónsalud Murcia incorpora un TAC de 64 cortes con tecnología 'Deep Learning' para mejorar la precisión diagnóstica

Nuevo TAC con inteligencia artificial del hospital Quirónsalud Murcia - HOSPITAL QUIRÓNSALUD MURCIA

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hospital Quirónsalud Murcia ha incorporado a su Servicio de Diagnóstico por la Imagen un nuevo TAC de 64 cortes de última generación, equipado con tecnología 'Deep Learning', que permite obtener imágenes médicas de mayor calidad, aumentar la precisión diagnóstica y reducir la dosis de radiación recibida por el paciente, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

"La llegada de este nuevo equipo supone un salto cualitativo muy importante en nuestra capacidad diagnóstica, ya que combina rapidez, alta resolución y sistemas avanzados de inteligencia artificial", ha explicado el doctor José Ramón Olalla, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Murcia.

La tomografía axial computarizada (TAC) es una de las pruebas de imagen más utilizadas en la práctica clínica. Se trata de una exploración no invasiva que emplea rayos X y un potente sistema informático para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, facilitando la visualización de órganos, huesos, vasos sanguíneos y tejidos blandos.

El TAC permite obtener cortes transversales del organismo con un alto nivel de detalle, lo que resulta fundamental para el diagnóstico precoz, la valoración de lesiones y el seguimiento de múltiples patologías.

Se utiliza de forma habitual en el estudio de enfermedades neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, abdominales y traumatológicas ;así como en procesos oncológicos, situaciones de urgencia y planificación quirúrgica.

En este sentido, el doctor Olalla ha destacado que "un equipo de 64 cortes nos permite realizar exploraciones más rápidas y precisas, algo especialmente relevante en pacientes pediátricos, personas mayores o pacientes con dificultades para mantenerse inmóviles durante la prueba".

DEEP LEARNING APLICADO A LA IMAGEN MÉDICA

Una de las principales innovaciones de este nuevo TAC es la incorporación de tecnología 'Deep Learning', basada en algoritmos de inteligencia artificial que aprenden a reconocer patrones en la imagen médica. Este sistema permite reducir el ruido, mejorar la definición y optimizar el contraste, incluso en estudios realizados con dosis de radiación más bajas.

"Gracias al 'Deep Learning' conseguimos imágenes mucho más nítidas y fiables, lo que nos ayuda a detectar lesiones más pequeñas y a realizar diagnósticos con mayor seguridad", ha señalado el jefe del servicio.

"Además, esta tecnología nos permite reducir la radiación sin perder calidad diagnóstica, lo que supone un beneficio directo para el paciente", ha agregado el experto.

BENEFICIOS PARA PACIENTES Y PROFESIONALES

Este nuevo TAC de 64 cortes aporta importantes beneficios tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, al permitir obtener imágenes de mayor calidad y definición, incluso en exploraciones complejas.

Tal y como ha comentado el doctor José Ramón Olalla, "estos avances facilitan una interpretación más precisa y fiable, lo que se traduce en diagnósticos más seguros. Además, los algoritmos de inteligencia artificial permiten reducir de forma significativa la dosis de radiación sin comprometer la calidad de la imagen, un aspecto especialmente relevante en pacientes que requieren estudios repetidos".

A ello, el doctor ha sumado "una mayor rapidez en la realización de las pruebas, mejorando la comodidad del paciente y optimizando los tiempos asistenciales".