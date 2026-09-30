El ranking mundial de THE confirma a la UCAM entre las mejores universidades en investigación e internacionalización

Investigadores de la UCAM - UCAM

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

THE World University Rankings, uno de los tres rankings más relevantes del mundo junto con el de Shanghai y el de QS, ha publicado este miércoles su edición de 2027, en la que vuelve a clasificar a la Universidad Católica San Antonio, que por séptimo año consecutivo continúa escalando posiciones entre las mejores instituciones educativas a nivel internacional.

Times Higher Education ha seleccionado a 2297 instituciones de 118 países, a las que ha medido diferentes aspectos, situando a la UCAM en el rango mundial 1401-1600, según han informado desde la institución educativa.

En el área de la 'Investigación', en el que Times Higher Education WUR valora aspectos como la reputación investigadora, la capacidad de la universidad para captar fondos destinados a la investigación o la productividad- refleja que en los dos últimos años, la UCAM ha crecido un 47,6%; también ha experimentado una importante progresión en cuanto a la calidad de su investigación, analizando para ello THE el impacto de las citas o su influencia investigadora. Esto ha llevado a la institución a situarse en el TOP 3 de universidades privadas de España en este campo.

Asimismo, en 'Industry', que evalúa la transferencia de conocimientos de la universidad a los sectores productivos, la UCAM ha crecido desde 2024 un 68%. "Esto demuestra su vínculo con las empresas, buscando siempre acercar los conocimientos en las aulas a las necesidades reales que demandan los diferentes sectores", han destacado desde centro.

Asimismo, la UCAM se sitúa en el WUR como la segunda universidad privada de España en industria, solo por detrás de la Universidad de Navarra.

"Con el excelente posicionamiento de la UCAM en estas áreas, la institución vuelve a demostrar su fuerte apuesta por la investigación básica y aplicada, la transferencia tecnológica, la innovación educativa y la colaboración con el tejido empresarial", han añadido.

APUESTA POR LA INTERNACIONALIZACIÓN

Otro de los puntos en los que THE WUR 2027 destaca a la UCAM es por su carácter internacional, situándola en el TOP 10 de universidades españolas.

Actualmente, un 21% de su alumnado está formado por estudiantes extranjeros de 135 países, lo que contribuye a crear un entorno diverso en sus campus de Murcia, Cartagena y Madrid y facilita la conexión con otras universidades y centros de investigación de distintos países.

La UCAM celebra este año el 30 aniversario de su fundación, y lo hace con más de 22.000, en sus tres campus de Murcia, Cartagena y el recién inaugurado de Madrid, y sedes internacionales en India, Dubai y Egipto.