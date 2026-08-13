Un rayo provoca un incendio forestal en la Sierra de Burete, en Cehegín - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

CEHEGÍN (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal declarado esta tarde en la Sierra de Burete, en el término municipal de Cehegín, ha movilizado a efectivos de emergencias tras originarse, al parecer, por la caída de un rayo.

El aviso ha provocado, hacia las 18.52 horas, la movilización de agentes medioambientales junto a una brigada forestal y una brigada de intervención rápida, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

Asimismo, se ha desplazado hasta la zona un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con una brigada helitransportada para participar en las labores de extinción.

Los efectivos trabajan en la zona para sofocar el incendio.