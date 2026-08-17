Reabren esta semana dos tramos cortados al tráfico por las obras de Red Eléctrica en Espinardo (Murcia)

MURCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras que Red Eléctrica ejecuta para la nueva infraestructura eléctrica de 220 kV en el municipio de Murcia avanzan durante agosto con la apertura progresiva de nuevos tramos, tras concentrarse durante el periodo estival una parte importante de los trabajos.

Esta semana está previsto realizar la apertura al tráfico del tramo comprendido entre la subestación de Espinardo y la rotonda de la Cerveza. Durante la próxima semana está previsto hacer lo propio en el tramo entre las rotondas de la Cerveza y de El Puntal, según han informado desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Murcia ha señalado que "mantiene una coordinación permanente con Red Eléctrica sobre la planificación de los trabajos, con especial atención a las aperturas al tráfico y a la reducción de las afecciones antes de la Feria de Murcia y del inicio del curso escolar".

Por su parte, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que se han aprovechado los meses de verano "para intensificar la coordinación y avanzar todo lo posible en aquellos puntos con mayor incidencia sobre la movilidad, con el objetivo de llegar a septiembre con importantes tramos ya abiertos al tráfico".

"Estamos ante una infraestructura estratégica para el futuro de Murcia y nuestra prioridad es que su ejecución sea compatible con el funcionamiento diario de la ciudad, reduciendo los tiempos de afección y facilitando la apertura de cada tramo tan pronto como los trabajos lo permiten", ha añadido.

MÁS DE 4,5 KILÓMETROS EJECUTADOS Y LIBERADOS AL TRÁFICO

Desde el inicio de los trabajos preparatorios el 16 de marzo, y tras cuatro meses de ejecución efectiva, se han completado 4,55 de los 10,7 kilómetros de nueva canalización previstos, más del 42% del trazado. Los 4,55 kilómetros ejecutados han sido ya liberados al tráfico.

Además, ocho de las quince cámaras de empalme están instaladas o en proceso de ejecución. Solo durante julio se ejecutaron y abrieron al tráfico 1,9 kilómetros de canalización y se instalaron tres nuevas cámaras.

Red Eléctrica ha llegado a mantener durante este periodo hasta seis tramos de obra activos simultáneamente, con más equipos y recursos y trabajos nocturnos y durante los fines de semana, con el objetivo de acelerar la ejecución y reducir la duración de las afecciones.

ASFALTADO DEFINITIVO DE RONDA SUR

En el tramo sur han concluido los trabajos con afección a la movilidad en Ronda Sur y avenida de Los Dolores hasta la rotonda de la Azacaya, encontrándose estos ejes abiertos al tráfico.

Entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre está previsto ejecutar el asfaltado definitivo de estos tramos, realizándose en horario nocturno para minimizar su incidencia sobre la circulación.

Durante las próximas semanas continuarán también las aperturas en otros puntos. Antes de final de mes está prevista la finalización del tramo entre la rotonda de los Cubos y la rotonda del Infinito, que ya se abre parcialmente al tráfico, así como la conclusión de la perforación dirigida bajo el río Segura y de los trabajos en las rotondas de la Azacaya y Homenaje a los Poetas.

La actuación forma parte del nuevo anillo de transporte eléctrico a 220 kV que conectará las subestaciones de Espinardo, Murcia y El Palmar, con una inversión de 55,3 millones de euros, para reforzar la seguridad y calidad del suministro y aumentar la capacidad eléctrica disponible en el municipio