Rebeca Pérez confirma que será la alcaldesa de Murcia: "Los murcianos necesitan certezas"

La alcaldesa de Murcia en funciones, Rebeca Pérez - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

"Sí, se lo confirmo". Así ha respondido la actual alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, a preguntas de los periodistas sobre si será la próxima regidora del consistorio capitalino.

"Los murcianos necesitan certezas y no hay mayor certeza que sepan que su Ayuntamiento está en manos del equipo de Ballesta", ha explicado. "Adquirimos un compromiso en 2023 y hemos trabajado con mucha ilusión respondiendo a la confianza mayoritaria que nos dieron y continuamos trabajando con una hoja de ruta muy clara, el modelo de ciudad que nos dejó el alcalde Ballesta".

Pérez no se pronunció sobre la posibilidad de ser la candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. "Nos toca concentrarnos en que permanezca la estabilidad en el Ayuntamiento de Murcia y prestar el mejor servicio a cada ciudadano, viva donde viva", ha afirmado.

Con el paso de Rebeca Pérez al frente de la Alcaldía queda vacante una plaza de concejal en el Equipo de Gobierno municipal, pero no ha desvelado si habrá cambios en las competencias. "En el decreto de coordinación todo permanece igual, se irán dando pasos importantes y se irán tomando decisiones", ha apuntado.

"Estamos viviendo estos momentos con muchísima emoción, nuestro alcalde está presente en cada rinconcico del Ayuntamiento y en cada rinconcico de mi corazón", ha afirmado.

El 22 de mayo, en un Pleno Extraordinario, tendrá lugar la votación y nombramiento de la nueva alcaldesa de la ciudad de Murcia.