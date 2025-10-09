El 1-1-2 recibe 127 llamadas por asuntos relacionados con la lluvia

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 1-1-2 ha recibido 127 llamadas y ha gestionado un total de 115 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

La mayoría de los asuntos fueron obstáculos en la vía (39) y 18 achiques de agua, y además se realizaron un total de 2 rescates. Ninguno de los incidentes ha tenido consecuencias graves.

Por municipios, destacan Murcia (42), Cartagena (25) y Torre Pacheco (18).