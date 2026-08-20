El '1-1-2' recibe ocho llamadas por incidencias relacionadas con el temporal en Jumilla

Archivo - Sala Centro Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS MURCIA

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias del '1-1-2' han recibido hasta las 20.00 horas de este jueves un total de ocho llamadas, todas procedentes del municipio de Jumilla, relacionadas con incidencias ocasionadas por el temporal en la Región de Murcia, sin que se hayan registrado incidentes de gravedad.

En concreto, las llamadas han estado relacionadas con la caída de ramas, achiques de agua en viviendas y comercios y un vehículo cuya rueda quedó atrapada en un alcantarillado,según ha confirmado el Centro de Coordinación de Emergencias regional a Europa Press.

Aunque Yecla también ha sido uno de los municipios en el que la tormenta ha descargado con más fuerza, el '1-1-2' no ha recibido llamadas relacionadas con incidencias en esta localidad.