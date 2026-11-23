Archivo - El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reordenación de las líneas urbanas de transporte público en Murcia ha reducido un 83% las reclamaciones de los usuarios durante sus dos primeras semanas de funcionamiento, periodo en el que se ha registrado una única queja, mientras que las incidencias en el servicio han descendido un 44%, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

"No nos hemos limitado a cambiar los recorridos. Estamos analizando diariamente cómo funciona cada línea para corregir los desajustes que se detecten y adaptar los horarios y las frecuencias a las necesidades reales de los viajeros. Queremos que los autobuses lleguen cuando tienen que llegar y que los murcianos puedan desplazarse con mayor comodidad y en menos tiempo", ha dicho el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz.

Entre las modificaciones aplicadas, la línea C80 ha incorporado cuatro autobuses de gran capacidad que elevan la oferta hasta las 4.264 plazas diarias, casi el triple de las 1.452 disponibles anteriormente y más de 600 por encima de la previsión inicial, lo que permite absorber la demanda en horas punta sin dejar pasajeros en parada.

Asimismo, la R14 ha situado su cabecera en Joven Futura para acortar tiempos hacia el centro; la C5 llega por primera vez a Zarandona con enlace directo a la estación del Carmen y al aparcamiento de Loaysa; la R20 conecta con el centro de salud y centros educativos de La Flota; las líneas C1 y C2 han ganado fiabilidad.

Por su parte, la C3 amplía su horario vespertino hacia las residencias de mayores y la línea de Los Garres registra un repunte de viajeros próximo al 40% tras duplicar su flota matinal y habilitar una parada en la calle Mayor.

Muñoz ha anunciado que el Ayuntamiento acometerá una reordenación similar en las líneas de pedanías antes de que finalice el año para mejorar recorridos, frecuencias y horarios.

Además, en coordinación con la Comunidad Autónoma, se reforzarán los autobuses y frecuencias de las líneas 36 y 44, que dan servicio a Alcantarilla y Santomera.

Estas actuaciones se suman a las 6.000 plazas adicionales incorporadas el pasado junio, a los refuerzos aplicados al inicio del mandato, a la incorporación de los primeros vehículos eléctricos a la flota y a la puesta en marcha, hace menos de un año, de la primera línea de tranvibús hacia El Palmar, donde el uso del transporte público ha crecido un 50%.

Según los datos municipales, el conjunto de estas medidas y las bonificaciones tarifarias impulsaron el volumen de usuarios hasta los 22.564.405 viajeros el pasado año, lo que representa un incremento del 23,6% --más de 4,3 millones de desplazamientos adicionales-- respecto a 2023.

En paralelo, el Ayuntamiento avanza en la licitación del nuevo modelo de transporte público, valorada en 731,5 millones de euros, que ya se encuentra en fase de estudio de las ofertas presentadas tras desestimar dos recursos y levantar la suspensión del procedimiento.

El futuro contrato contempla 50 líneas diurnas, nueve nocturnas, 160 vehículos y más de 1.540 expediciones diarias.