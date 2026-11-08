Recuperan los dos primeros talleres de 'Escuela Cendeac' para celebrar los 5 años desde su inicio

Imagen del taller ‘Reconstruir el arte: el collage como metáfora y creación’ - CARM

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes celebra el quinto aniversario del proyecto de mediación cultural 'Escuela Cendeac' del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo recuperando los dos primeros talleres que se celebraron: 'Reconstruir el arte: el collage como metáfora y creación' y 'Arte portátil: estampación y diseño textil'.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "en noviembre de 2021 dimos nuestros primeros pasos con 'Escuela Cendeac', un proyecto de educación y mediación que nació para invitar a los más jóvenes a hacerse preguntas y acercarse al arte contemporáneo. Empezamos con estos talleres, pero luego se ha ampliado a todas las edades con otras actividades y materiales como visitas mediadas virtuales a exposiciones, disponibles en el canal de YouTube del Cendeac".

De hecho, 'Escuela Cendeac' busca abrir al público el arte contemporáneo y hacerle reflexionar con una serie de actividades gratuitas 'ad hoc', tanto en el formato como en el contenido. En estas acciones se emplea un lenguaje introductorio y didáctico que, sin perder el rigor, permita despertar el interés y facilitar el acceso a la cultura de la sociedad en general, sin que cuestiones relacionadas con la edad, la formación, el lugar de residencia, el poder adquisitivo, etc. actúen como barreras.

Las dos primeras actividades que se realizaron bajo la denominación de 'Escuela Cendeac' fueron dos talleres para escolares, que ahora se recuperan y para los que es necesario reservar plaza en la sección de 'Actividades' del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo.

Los talleres 'Reconstruir el arte: el collage como metáfora y creación' tendrá lugar el próximo sábado, 14 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas, y está dirigido a niños y niñas en edades comprendidas entre los 6 y los 13 años. En el taller se muestra a los participantes la realización de collages, una herramienta poética y conceptual.

En la sesión se remite a creadores como Hannah Höch, Picasso o Max Ernst, conectándolos con la riqueza de la escena murciana mediante la obra de creadores como Antonio García López o la artista ciezana Miriam Martínez Abellán.

El otro taller, 'Arte portátil: estampación y diseño textil', también está dirigido al mismo público y tendrá lugar el viernes 27 noviembre, de 11.00 a 13.00 horas. En esta experiencia creativa el estampado textil se convierte en un vehículo de expresión y diseño cotidiano capaz de transformar una bolsa de tela en un lienzo itinerante.

En la sesión se aborda el arte y el diseño gráfico -desde el pop art hasta las texturas de la serigrafía contemporánea- y se toma como inspiración a creadoras y estudios del entorno murciano como Pilar Larrotcha (Paparajote), Ana Galvañ o las producciones de la Escuela Superior de Diseño de Murcia.