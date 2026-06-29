Una red de boyas inteligentes de la UPCT monitorizará el Mar Menor

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, en la nueva embarcación 'UPCT Ocean Mind' - CARM

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Una red de boyas inteligentes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) desplegadas en el Mar Menor avanzarán en la monitorización ambiental de la laguna.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado este lunes, junto al rector de la UPCT, Mathieu Kessler, una de estas plataformas de medición ubicada en el entorno de Santiago de la Ribera (San Javier), a bordo del nuevo buque de investigación marina 'UPCT Ocean Mind', según han informado desde el Ejecutivo regionalh .

Las últimas innovaciones desarrolladas por el grupo PRISMA de la UPCT para el seguimiento científico de la laguna cuentan con sistemas de observación continua, autónoma y de alta resolución que aportan información clave para evaluar la evolución del ecosistema y mejorar la toma de decisiones.

Juan María Vázquez ha subrayado que "el Mar Menor dispone de una red de conocimiento, investigación y seguimiento ambiental sin precedentes, fruto de la cooperación entre el Gobierno regional, las universidades públicas, los centros científicos y las entidades que trabajan por la protección de la laguna".

El consejero ha destacado que "la colaboración entre administraciones, universidades y centros de investigación ha convertido al Mar Menor en uno de los ecosistemas más monitorizados del mundo". "Cada nuevo sensor, cada plataforma de medición y cada dato que se incorpora al sistema permite comprender mejor el comportamiento de la laguna, anticipar escenarios y adoptar decisiones basadas en la evidencia científica", ha añadido.

Durante la jornada, celebrada a bordo del 'UPCT Ocean Mind', se ha mostrado el funcionamiento de la boya inteligente y del nuevo muestreador automático acoplado a esta infraestructura, un desarrollo que permite complementar la sensorización continua con la recogida programada de muestras para su posterior análisis en laboratorio.

La boya incorpora sensores para medir oxígeno disuelto, CDOM, clorofila, salinidad, temperatura y ficoeritrina, parámetros relevantes para el seguimiento físico-químico y biológico del Mar Menor, e incorpora un nuevo muestreador que registra automáticamente la ubicación, profundidad en la columna de agua, fecha y hora de la muestra. Además, se trata de una plataforma flexible, preparada para integrar nuevas capacidades de medición, transmisión de datos y apoyo a la toma de decisiones.

Para grabar cómo la boya sube y baja en la columna de agua para tomar muestras a diferente profundidad, se ha utilizado el catamarán autónomo para monitorización ambiental creado por los estudiantes de la asociación UPCT Makers para el Programa de Retos de la Politécnica de Cartagena.

NUEVO BUQUE DE INVESTIGACIÓN MARINA

El 'UPCT Ocean Mind' se ha incorporado recientemente a las capacidades científicas de la Universidad Politécnica de Cartagena como nuevo buque de investigación marina, gracias al plan complementario 'ThinkIng Azul', cofinanciado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Fundación Séneca, el 40 por ciento, y fondos Next Generation, el 60 por ciento restante.

El 'Ocean Mind' estará disponible en el nodo ICTS (Infraestructura Científica y Técnica Singular) para el Mar Menor, que ha solicitado la Región de Murcia a través del Campus Mare Nostrum y que posibilitará su uso por parte de investigadores de todo el mundo.

El consejero ha remarcado que "esta nueva infraestructura científica es un ejemplo de cómo la inversión en investigación se traduce en herramientas útiles para conocer mejor el Mar Menor y protegerlo con mayor eficacia".

En este sentido, ha indicado que "el Gobierno regional va a seguir impulsando la ciencia aplicada, la innovación y la colaboración institucional como pilares esenciales para la recuperación y conservación de la laguna".

La jornada ha puesto en valor la capacidad científica y tecnológica de la UPCT aplicada al Mar Menor, especialmente en instrumentación, sensorización, comunicaciones y sistemas autónomos de observación ambiental, así como el papel de la Fundación Séneca como instrumento de apoyo a la investigación regional.

"El Mar Menor es también un laboratorio natural de innovación, en el que el conocimiento universitario aporta tecnología, datos continuos y soluciones al servicio de la gestión ambiental", ha afirmado el consejero, quien ha concluido que "proteger la laguna exige rigor, continuidad, cooperación y la mejor ciencia disponible".