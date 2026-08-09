La Red Natura 2000 llega a las fiestas de 11 pedanías y núcleos rurales en agosto y septiembre

Punto de información del programa de divulgación ambiental 'La Red Natura 2000 en tu pueblo'. - CARM

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor desarrolla durante los meses de agosto y septiembre una nueva programación de actividades del programa 'La Red Natura 2000 en tu pueblo', una iniciativa que acerca el conocimiento de los espacios naturales protegidos a los vecinos de pedanías y pequeños núcleos rurales vinculados a estos entornos naturales.

Tras la primera jornada celebrada el pasado 26 de julio en La Zarza, el calendario continúa este verano con nuevas acciones divulgativas que recorrerán distintos puntos de la Región de Murcia. La iniciativa nació con vocación de continuidad durante todo el año para acercar la Red Natura 2000 a aquellas localidades que no disponen de un centro de visitantes o de un punto permanente de información ambiental cercano.

El programa aprovecha la celebración de fiestas patronales, romerías y otros acontecimientos de gran arraigo social para divulgar, de una forma cercana y participativa, los valores naturales del territorio.

Durante el mes de agosto, la programación llegará el día 13 a La Parroquia, en las Tierras Altas de Lorca; el 14 a Casas Nuevas de Mula; el 16 a Gebas (Alhama de Murcia); el 22 a la playa de El Portús (Cartagena), coincidiendo con sus tradicionales fiestas marineras y la celebración de la cala y recogida de la jábega; el 23 a El Berro (Alhama de Murcia), y el 30 a Peña Zafra de Arriba (Fortuna).

En septiembre, las actividades continuarán el día 4 en La Paca (Lorca), el 5 en Zarcilla de Ramos (Lorca), el 6 en La Garapacha (Fortuna), el 15 durante la tradicional Romería de la Fuensanta en Murcia y el 26 en Zarzadilla de Totana (Lorca).

Las actividades permitirán a los participantes conocer la riqueza ambiental de espacios protegidos como Sierra de la Pila, Sierra Espuña, las Tierras Altas del Alto Guadalentín, La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán o el Parque Regional El Valle y Carrascoy, además de descubrir las especies y hábitats que albergan, las principales amenazas para su conservación y las acciones cotidianas que pueden contribuir a preservar este patrimonio natural.

VÍNCULO CON LA POBLACIÓN LOCAL

El programa presta una atención especial a aquellas poblaciones que conviven diariamente con estos espacios protegidos, lo que favorece que el conocimiento de la Red Natura 2000 llegue también a municipios y pedanías alejados de los equipamientos interpretativos permanentes y refuerza el vínculo entre la ciudadanía y su entorno natural.

La Región de Murcia cuenta con una amplia representación de espacios integrados en la Red Natura 2000, el principal instrumento de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Esta red reúne Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves, que en muchos casos se engloban en Áreas de Protección Integrada para garantizar una gestión coordinada y eficaz del patrimonio natural regional.

Todas las actividades forman parte de la 'Mochila de actividades' de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y se desarrollan con cofinanciación de los fondos FEDER de la Unión Europea, dentro de las políticas de conservación, educación ambiental y puesta en valor de los espacios protegidos que impulsa el Gobierno regional.