La red de regadío de La Cierva en Mula contará con control en tiempo real tras una inversión de 48.000 euros

Imágenes De La Instalación De Cableado En Las Infraestructuras De Riego De La Comunidad De Regantes. - CARM

MULA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha licitado por más de 48.000 euros las obras para digitalizar la red primaria de la Comunidad de Regantes de La Cierva, en Mula, mediante la instalación de un sistema de monitorización y control en tiempo real.

La actuación, impulsada por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la Dirección General del Agua, contempla la incorporación de una red de fibra óptica y sensores para controlar parámetros como la presión, el caudal, los niveles de agua y la calidad del suministro.

El sistema permitirá detectar posibles fugas e incidencias y obtener información en tiempo real sobre el funcionamiento de las infraestructuras para facilitar la gestión del regadío, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La nueva actuación permitirá adaptar la red a las necesidades actuales derivadas de la escasez de agua y la gestión de distintos recursos hídricos. El proyecto también incluye la adaptación de distintos elementos de la infraestructura para mejorar su funcionamiento y la obtención de datos.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha señalado que la incorporación de tecnología permitirá "conocer de forma instantánea el funcionamiento de las infraestructuras, detectar incidencias con mayor rapidez y optimizar la gestión" del agua.

La actuación se enmarca en las medidas de modernización y digitalización de los regadíos de la Región de Murcia.