La red regional de carreteras recupera la normalidad

El presidente López Miras visitando una de las carreteras afectadas por las lluvias en San Javier - CARM

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha visitado hoy el municipio de San Javier junto al alcalde, José Miguel Luengo, para comprobar de primera mano algunas de las zonas afectadas de ese municipio, uno de los más castigados por la borrasca Alice.

En concreto, López Miras ha visitado la carretera RM-F24, que discurre por San Javier hasta el límite con la provincia de Alicante, una vía que resultó afectada por las últimas lluvias.

"La red regional de carreteras ha recuperado la normalidad gracias a las labores previas realizadas en el verano y al dispositivo de emergencia activado por el Gobierno regional", han destacado desde el ejecutivo autonómico.