Refuerzo de transporte público y disuasorios gratuitos durante la Feria de Murcia

Paradas alternativas durante los cortes de tráfico por los actos de la Feria de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia contará durante la Feria con un refuerzo en las principales líneas urbanas desde este jueves 4 de septiembre, incrementando en más de 3.000 las plazas diarias ofertadas en las líneas más demandadas el pasado año.

Así lo ha explicado el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, durante la presentación del Plan Especial de Movilidad para estos días, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

De esta forma, la línea C2 sumará 410 plazas diarias adicionales y la R80 hará lo propio con 2.652 plazas más, a lo que se sumarán ajustes dinámicos de frecuencia en función de la demanda real detectada mediante los sistemas de monitorización de flota.

AUTOBÚS HASTA EL SANTUARIO

Este jueves, con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la ciudad de Murcia, la línea 50A prolongará su recorrido a partir de las 11.00 horas para llegar hasta el Santuario, en Algezares. De esta forma, se da una alternativa a los romeros que deseen acompañar a la Patrona en su camino hacia la Catedral.

Además, se realizarán modificaciones puntuales en las líneas urbanas para los días 4 y 16 de septiembre con motivo tanto de la bajada como de la subida de la Virgen de la Fuensanta. El recorrido supondrá la anulación de paso y de varias paradas mañana desde las 17.30 horas en el Puente de Los Peligros, Barrio de El Carmen y Gran Vía, así como el próximo día 16 cuando se retrasará el servicio a las 9.00 horas.

PARADAS ALTERNATIVAS

Dado que algunos de los eventos y desfiles programados durante la Feria implican el corte al tráfico de importantes arterias, se han habilitado paradas alternativas para el transporte público, al objeto de garantizar la continuidad del servicio y la movilidad.

Se trata de una actuación que se desarrolla en coordinación con la concejalía, siendo la Policía Local la encargada de regular el tráfico y cortar el mismo cuando es necesario, recuperándose la normalidad tras su paso.

Estas paradas alternativas funcionarán este jueves, coincidiendo con la llegada de la Patrona, cuando, además, se procederá al corte de arterias como Alameda de Colón, Martínez Tornel o el Puente de los Peligros. De esto modo, los usuarios del transporte público de la líneas afecatadas deberán tener en cuenta los siguientes cambios:

En el entorno de la Plaza Circular: en la parada de Ronda Norte, la línea 44 y la línea 39C al Campus de Espinardo; en Plaza Circular (frente a Mercadona), la línea 31 en dirección al Centro Comercial Myrtea y la línea 50 en dirección a Cabezo de Torres y Algezares; en CajaMurcia, la línea 31 en dirección Alquerías, El Raal y Beniel; en Juan XXIII, la línea 36 hacia Monteagudo y Casillas.

En el entorno del río Segura se han habilitado también paradas alternativas, en concreto son: en la parada del Malecón, línea 72 en dirección a Corvera, Valladolises, Lobosillo y Los Conesas; en Cruz Roja, la línea 21, dirección Beniel y La Basca, la 30 hacia Los Ramos, Beniaján y Zeneta; la 31 hacia Alquerías y El Raal; la 37 hacia El Bojar; la línea 39 A-C hacia Campus de Espinardo, y la 62 hacia Rincón de Seca, Casillas y Orilla del Azarbe.

En el Barrio del Carmen, las paradas habilitadas son: en la parada de Espinosa, las líneas 1 en dirección Era Alta y San Ginés; la 6 hacia La Alberca; la 26 hacia El Palmar; la 28 con destino a Sangonera la Verde; la 29 hacia Patiño, Santo Ángel y La Alberca; la 44 hacia Alcantarilla, Espinardo, La Ñora y El Puntal; la 62 hacia Rincón de Seca, Casillas y Orilla del Azarbe y 91 hacia Javalí Nuevo y Sangonera la Seca; en la parada de Torre de Romo, que no estará operativa el día de la Romería, la línea 50 hacia Algezares y Los Garres; en Princesa, que tampoco estará operativa el día de la Romería, la línea 50 hacia Cabezo de Torres y Algezares.

DISUASORIOS GRATUITOS

Junto a este refuerzo del transporte público, se ha acordado la gratuidad de los disuasorios de Atocha, Loaysa, Justicia y Fuenteblanca entre el 4 y el 16 de septiembre, abarcando de esta forma todo el periodo festivo. En total se ofertan más de 8.000 plazas de aparcamiento gratuito.

Además, el Consistorio ha acordado con las grandes superficies la apertura de sus aparcamientos para convertirlos de esta forma en estacionamientos asociados de gran capacidad, generando una red que hace innecesario entrar al centro de la ciudad en los días de mayor afluencia.

LANZADERA GRATUITA

Una de las principales novedades de este Plan Especial es la puesta en marcha por primera vez de una lanzadera gratuita que conectará los principales escenarios de la Feria de Murcia, permitiendo a murcianos y visitantes desplazarse a los distintos escenarios de forma rápida y ágil.

Esta línea conectará El Malecón, donde se ubican los Huertos y el Campamento de Moros y Cristianos con la FICA en que se encuentra la feria de atracciones, haciendo una parada intermedia en la Plaza de la Cruz Roja, cubriendo con ello los distintos escenarios en que se desarrollan las actividades a lo largo del Segura.

Se trata de un servicio especial que funcionará todas las tardes de Feria y de forma ininterrumpida entre las 18.00 y las 23.00, con una frecuencia que se adaptará a la afluencia prevista, disponiendo tanto las paradas como los vehículos de señalización especial.