La Región aprovecha su enlace aéreo con Dublín para impulsar en el mercado irlandés los '1.001 Sabores'

La acción se materializó en un evento celebrado en el espacio 'Picado Mexican Pantry The Loom', en Dublín, al que asistieron medios de comunicación y creadores de contenido irlandeses - CARM

MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia reforzó esta semana su posicionamiento en el mercado irlandés con la promoción de su marca gastronómica '1.001 Sabores', consolidándose como un destino emergente del Mediterráneo en este segmento.

La acción se materializó en un evento celebrado en el espacio 'Picado Mexican Pantry The Loom', en Dublín, al que asistieron medios de comunicación y creadores de contenido irlandeses.

Los participantes disfrutaron de un taller gastronómico dirigido por Juan Guillamón, del restaurante Almo, en el que se ofrecieron platos de la cocina regional como la marinera, la ensalada murciana, las empanadillas de pisto y los paparajotes, con vinos Denominación de Origen Bullas, Jumilla y Yecla.

El evento forma parte del plan de internacionalización gastronómico impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes en colaboración con Turespaña, que contempla diferentes acciones en países europeos estratégicos para la Región.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, destacó que esta acción "permitirá incrementar el interés por el destino en un mercado con gran potencial, especialmente en un momento en el que la conectividad aérea con Dublín se refuerza durante la temporada de verano, con seis frecuencias semanales".

España se mantiene como uno de los destinos preferidos por el turista irlandés, con cerca de tres millones de visitantes en 2025, atraídos principalmente por el sol y playa, la cultura, las compras y las actividades al aire libre. Se trata, además, de un mercado con alto poder adquisitivo y un creciente interés por productos turísticos especializados, como el golf y la gastronomía.