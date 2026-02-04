La Región bate su récord de exportaciones hortofrutícolas con casi 3.800 millones de euros

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inauguró hoy el pabellón de la Región de Murcia en la feria hortofrutícola Fruit Logística 2026 - COMUNIDAD

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia alcanzaron los casi 3.800 millones de euros el pasado año, una cifra récord que supone un incremento del 7,3 por ciento con respecto al año 2024. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la primera jornada de la feria Fruit Logística de Berlín, en la que ha inaugurado el pabellón de la Región de Murcia.

Se trata de una cifra de ventas al exterior nunca antes alcanzada, que supera todas las expectativas y reafirma a la Región como "la Huerta de Europa y la potencia más importante en cuanto a la alimentación", ha comentado el presidente.

Además, el incremento de las exportaciones es superior en casi dos puntos al de la media nacional, que registró un aumento del 5,5 por ciento.

En referencia a esos datos, López Miras considera que "se vuelve a demostrar que cuando hablamos de agricultura, en la Región de Murcia hacemos las cosas mejor que nadie".

Durante la pasada campaña se registraron importantes crecimientos en frutas, destacando el incremento en un 9,8 por ciento en la exportación de cítricos, un 27 por ciento en ventas al exterior de fruta de hueso o un 16,6 por ciento en uva.

En cuanto a las hortalizas, el mercado muestra mayor estabilidad, y refleja el crecimiento en lechuga un 3,3 por ciento. Esta verdura se consolida como el principal producto exportado desde la Región de Murcia.

Por lo que respecta a los principales mercados receptores de los productos de la Región de Murcia, destaca Alemania, con más de 1.000 millones de euros importados, seguido de Francia y Reino Unido con 542 y 478 millones de euros respectivamente.

Igualmente, se ha registrado un notable el crecimiento del 195 por ciento en las exportaciones a Estados Unidos y del 38 por ciento a Canadá, así como un repunte desde países de Europa del Este, como Polonia o Hungría.

El jefe del Ejecutivo regional ha reafirmado su apoyo al sector primario y ha subrayado la necesidad de contar con las herramientas adecuadas para seguir ofreciendo productos "como no se hacen en ningún otro rincón del mundo".

En este sentido, López Miras ha pedido que "se garantice un suministro de agua estable, porque necesitamos ese recurso básico", así como "normativa desde la Unión Europea que no ponga trabas ni piedras en el camino a los agricultores, que les facilite el trabajo y reduzca la burocracia".

Además, ha defendido "una PAC suficiente y flexible" y la puesta en marcha de "los instrumentos y controles necesarios para que no haya competencia desleal de terceros países que no cumplen los mismos requisitos y condiciones que se exigen a nuestros productores y agricultores".

La trigésimo cuarta edición de la feria Fruit Logística de Berlín cuenta con la mayor participación de empresas y asociaciones de la Región de Murcia, fruto del interés que despierta entre el sector hortofrutícola y las posibilidades de reforzar los intercambios comerciales con terceros países.

En esta ocasión son 73 las empresas presentes, agrupadas en su mayoría en las organizaciones Proexport, Fecoam y Apoexpa, además de las empresas de tecnología agraria.

La gran mayoría se encuentran situadas en el pabellón 18 del recinto ferial Messe Berlín, el de la Región de Murcia. Se trata de un espacio total de 610 metros cuadrados, de los que 70 metros cuadrados corresponden al estand institucional.

Dicho espacio cuenta con cocina propia donde se elaboran tapas y platos tradicionales, así como dos salas de reuniones a disposición de las empresas y asociaciones, sala de catas y un espacio donde se llevan a cabo presentaciones y actos promocionales.

López Miras ha puesto en valor esa delegación récord de empresas agroalimentarias, productores y exportadores de la Región de Murcia, que acuden a "uno de los encuentros más importantes del mundo del sector agroalimentario a mostrar los mejores productos".