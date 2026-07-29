La Región desplaza a la Vall d'Uixó su Unidad Móvil de Calidad del Aire - CARM

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha puesto a disposición de la Comunidad Valenciana su Unidad Móvil de Calidad del Aire para colaborar en la evaluación de la calidad del aire en la localidad de la Vall d'Uixó, según ha informado este miércoles la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

El Ejecutivo regional ha explicado, a través de una publicación en la red social X, que esta actuación responde a una petición formulada por la Generalitat Valenciana.

La Unidad Móvil de Calidad del Aire, adaptada a la normativa europea prevista para 2030 tras una inversión de 139.000 euros, ya se encuentra desplazada en la Vall d'Uixó, donde realizará mediciones para contribuir a determinar si las condiciones permiten el regreso de los vecinos a sus hogares con seguridad. La Consejería ha trasladado, además, su "colaboración y solidaridad" con la Comunidad Valenciana.