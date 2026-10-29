La Región destinará casi 50 millones a mejorar la asistencia sanitaria y las condiciones laborales del SMS - CARM

MURCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa General de Negociación de la Función Pública ha acordado este jueves un conjunto de medidas para mejorar la asistencia sanitaria y las condiciones laborales de los profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS), con una memoria económica de casi 50 millones de euros.

Entre las principales medidas figuran la creación de 20 nuevas plazas de facultativos de Urgencias, la posibilidad de habilitar consultas de tarde en Atención Primaria cuando la demora para ser atendido por el médico supere los cinco días y la revisión de las agendas de Medicina de Familia y Pediatría.

En concreto, las agendas médicas tienen actualmente un máximo de 30 pacientes diarios en Medicina de Familia y de 20 en Pediatría. El acuerdo contempla adecuar el número de citas a los criterios de planificación asistencial, según ha informado la Comunidad.

Asimismo, se incrementará un 10% el valor de las tarjetas sanitarias individuales de los médicos de Familia, pediatras y profesionales de Enfermería tras la incorporación efectiva de nuevos profesionales y la consiguiente reducción de los cupos. También aumentará un 40% la compensación económica por los desplazamientos de los profesionales de Atención Primaria que atienden a pacientes dependientes en sus domicilios.

En Atención Hospitalaria, el acuerdo incluye mejoras en la organización y retribución de los módulos de actividad extraordinaria, conocidos como 'peonadas', destinados a reducir las listas de espera en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Por otra parte, durante 2027 se analizarán las condiciones retributivas de los médicos internos residentes (MIR), teniendo en cuenta las modificaciones estatales, la situación del Sistema Nacional de Salud y la disponibilidad presupuestaria. También se estudiará la implantación de un complemento retributivo para los tutores de residentes y se reactivarán las convocatorias de acceso y progresión en los niveles de la carrera profesional del personal estatutario del SMS.

CONDICIONES LABORALES Y CONCILIACIÓN

Entre los acuerdos en materia laboral figura la planificación de los calendarios de jornada y horarios con seis meses de antelación, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y la organización asistencial.

También se analizarán posibles cambios en la compensación de las guardias durante las situaciones de incapacidad temporal, incluida su extensión a procesos derivados directamente de patologías relacionadas con el embarazo o el parto. El acuerdo contempla, además, nuevos modelos de organización del trabajo a turnos y fórmulas que permitan una mayor participación voluntaria en la atención continuada cuando las necesidades asistenciales lo permitan.

En cuanto al personal de Enfermería, se compensará el tiempo dedicado al relevo entre turnos para transmitir información sobre la atención a los pacientes. Durante el primer trimestre de 2027 se estudiarán las necesidades de relevo de otras categorías, como los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

El acuerdo eleva a 40.000 tarjetas sanitarias el mínimo garantizado para calcular la productividad fija del personal de Fisioterapia en Atención Primaria. Asimismo, durante 2027 se estudiarán posibles mejoras retributivas para el personal de cocina, lavandería y celadores, así como la eventual asignación del nivel 14 de destino a estos últimos y compensaciones por las exigencias físicas y ambientales de los puestos de cocina y lavandería.

Por otro lado, se prevé una promoción interna progresiva del personal auxiliar administrativo a la categoría de administrativo entre 2027 y 2030.

EL SEGUNDO TRAMO DE LA CARRERA PROFESIONAL, EN ABRIL

La Mesa General también ha abordado el abono del segundo tramo de la carrera profesional al personal de Administración y Servicios y al de Educación, que la Comunidad prevé comenzar a pagar en la nómina de abril.

Para concretar su implantación, los grupos de trabajo se reunirán el próximo 3 de noviembre y las mesas sectoriales tratarán esta cuestión durante la segunda quincena de noviembre. En estos encuentros se negociarán los criterios de evaluación del desempeño y las convocatorias correspondientes.

Las medidas sanitarias fueron aprobadas por unanimidad en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada este jueves.