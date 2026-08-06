Archivo - La Región explora el mercado chino para captar nuevos viajeros y diversificar sus mercados turísticos - CARM - Archivo

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), ha desarrollado durante el mes de julio una acción prospectiva dirigida al mercado chino consistente en una sesión online en la que participaron más de medio centenar de agentes de viajes de la ciudad de Cantón, uno de los principales centros emisores de turistas del sur del país.

Durante la sesión, el Itrem ha presentado algunos de los principales atractivos del destino, poniendo el foco en experiencias especialmente valoradas por el viajero chino, como el patrimonio cultural, la gastronomía, la naturaleza y propuestas diferenciales como las floraciones de la Región, además de la oferta de turismo de costa, bienestar y experiencias auténticas ligadas al territorio.

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha señalado que "el mercado chino está mostrando un creciente interés por descubrir destinos diferentes dentro de España, más allá de los circuitos tradicionales, y la Región de Murcia reúne todos los atributos para posicionarse como una alternativa de calidad, con una oferta basada en la autenticidad, la cultura y las experiencias".

Esta actuación forma parte de la estrategia de internacionalización del destino que desarrolla el Itrem para diversificar mercados emisores y aumentar la proyección internacional de la Región de Murcia y se alinea con el Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia 2022-2032, que contempla entre sus prioridades la apertura a nuevos mercados internacionales, la desestacionalización de la demanda y la captación de perfiles de viajeros con un mayor valor añadido para el destino.