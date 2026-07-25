La Región se incorpora a un proyecto europeo Interreg centrado en promover un turismo más sostenible y competitivo

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MURCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se suma al proyecto europeo 'Tourismo', financiado por el programa Interreg Euro-MED, una iniciativa que promueve la cooperación entre regiones mediterráneas para avanzar hacia un turismo más sostenible y competitivo.

La Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas participará en el proyecto aportando su experiencia en materia de calidad, competitividad, digitalización y cooperación europea.

Esta participación permitirá incorporar a las políticas turísticas de la Región de Murcia las metodologías, herramientas y buenas prácticas que se desarrollen durante su ejecución.

La incorporación al proyecto se ha formalizado mediante la firma de la documentación correspondiente, en un proceso coordinado por la Dirección General de Unión Europea, cuya labor facilita la participación de la Comunidad Autónoma en programas financiados por la Unión Europea y favorece el desarrollo de iniciativas de cooperación con otras regiones europeas.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, destacó que "participar en proyectos europeos como este nos permite aprender de otros destinos, compartir nuestra experiencia e incorporar nuevas herramientas para seguir mejorando las políticas turísticas de la Región de Murcia. La cooperación europea es una oportunidad para avanzar hacia un turismo cada vez más competitivo, sostenible y de mayor calidad".

Por su parte, la directora general de Unión Europea, María Cruz Ferreira, destacó que "desde este centro directivo nos satisface enormemente facilitar y respaldar la consecución de la financiación europea necesaria para que el Gobierno de la Región de Murcia y, en particular en este caso, la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas pueda formar parte de esta iniciativa, reafirmando nuestro compromiso de seguir impulsando recursos y alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo de la Región de Murcia en el marco comunitario".

Durante el desarrollo del proyecto, la Dirección General Competitividad y Calidad Turísticas desempeñará un papel de asesoramiento institucional y estratégico, aportando su conocimiento en ámbitos como la gobernanza turística, la gestión de destinos, los sistemas de calidad, la digitalización y la cooperación internacional.

Asimismo, colaborará en la validación de herramientas y recomendaciones y contribuirá a la difusión de los resultados del proyecto, para favorecer la transferencia de conocimiento y el intercambio de buenas prácticas entre las regiones participantes.