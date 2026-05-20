La Región muestra a Extremadura su estrategia 'Caetra' de tecnologías duales de defensa y su modelo de formación

La consejera Marisa López Aragón, dialoga con el presidente de Fremm, Alfonso Hernández; el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura, Guillermo Santamaría; y el presidente de Aspremetal, Francisco Pantín - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha presentado este miércoles a la Junta de Extremadura el desarrollo de 'Caetra', la estrategia regional para el impulso de las tecnologías duales aplicadas a la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha recibido este miércoles a su homólogo extremeño de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en una jornada orientada a compartir experiencias de formación y transformación tecnológica.

El encuentro ha comenzado con una visita a las instalaciones de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), según ha informado la Comunidad.

Durante el recorrido, la patronal murciana ha mostrado al representante extremeño y a los miembros de la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) las aulas y talleres del Centro Integrado de Formación Profesional, así como diversos proyectos de capacitación tecnológica.

López Aragón ha destacado que la Región de Murcia se ha convertido en un "referente" en formación vinculada a sectores con alta demanda de profesionales cualificados, citando expresamente al naval, al metalúrgico y al de las tecnologías duales.

Según ha subrayado la consejera, la colaboración entre la Administración, las empresas y los centros de formación permite anticiparse a las necesidades del tejido productivo y ofrecer empleo de calidad en actividades con proyección de futuro.

En el ámbito de la innovación militar y civil, la titular de Empresa ha trasladado que el programa 'Caetra' continúa consolidándose como una de las principales apuestas de la Región, cuyo ecosistema ya integra a más de 130 entidades.

Además, ha detallado que la línea autonómica 'Retos Caetra' ha propiciado que 56 empresas murcianas desarrollen soluciones tecnológicas aplicadas directamente a los campos de la defensa y la seguridad.

Por su parte, ambos consejeros han coincidido en la importancia de fortalecer la colaboración institucional para potenciar el empleo y el desarrollo industrial.

"Estamos demostrando que la colaboración entre administración, universidad y empresa puede convertirse en una auténtica palanca de transformación industrial y tecnológica, posicionando a la Región de Murcia como un referente nacional en innovación naval y tecnologías duales", ha concluido la titular de Empresa.