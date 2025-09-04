La Región de Murcia acogerá en 2026 la undécima edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa

La consejera Sara Rubira durante la presentación del Congreso Mundial de Uva de Mesa durante la celebración de la feria Asia Fruit Logistica - CARM

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia será la sede de la undécima edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa ('International Table Grapes Symposium'), que se celebrará en 2026 con la asistencia de productores y expertos procedentes de diferentes países del mundo, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, lo ha anunciado este jueves en un acto celebrado en el seno de la feria Asia Fruit Logística de Hong Kong junto al presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa), Joaquín Gómez.

"Es un enorme orgullo que la Región de Murcia se vaya a convertir en el epicentro mundial de un cultivo tan relevante como es la uva de mesa, de la que somos los principales productores de toda Europa", ha dicho Rubira.

La titular de Agricultura ha apuntado que albergar este evento "nos dará la oportunidad de recibir a los principales productores e importadores a nivel internacional para mostrarles nuestro potencial".

El Congreso Mundial de Uva de Mesa permitirá a los profesionales del sector mostrar los avances en conocimiento y desarrollo de nuevas variedades en materia de innovación y sostenibilidad y analizar la evolución de los mercados y las preferencias de los consumidores.

En 2024, la Región de Murcia exportó el 57% del total nacional de uva de mesa con un total de 95.600 toneladas por valor de 246 millones de euros.

Este año, la estimación de cosecha de uva de mesa de la Región se eleva a 236.705 toneladas, un 1,5 por ciento más que en 2024. La Comunidad representa el 90 por ciento del cultivo de uva de mesa en España, con empresas productoras y comercializadoras punteras a nivel mundial.