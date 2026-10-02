La Región de Murcia acudirá con 123 empresas a la feria Fruit Attraction para consolidar su liderazgo hortofrutícola

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, junto con los representantes de Apoexpa, Fecoam y Proexport, en la presentación de la participación de la Región de Murcia en la feria Fruit Attraction - CARM

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participará en la próxima edición de la feria Fruit Attraction en Madrid, programada del 6 al 8 de octubre, con una delegación compuesta por 123 empresas expositoras, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha indicado que esta presencia contribuirá a "consolidar un año más" el papel de la Región como "una de las potencias hortofrutícolas más importantes de Europa".

Durante la presentación del evento, Buendía ha detallado que la Comunidad acude a la cita "repitiendo los sólidos datos de representación del año anterior y situándose como la primera provincia con mayor presencia".

La representación institucional de la Región de Murcia estará encabezada por el presidente autonómico, Fernando López Miras, quien "refrendará con su presencia el apoyo del Ejecutivo" al situarse "junto con los productores y exportadores de la Región en este escaparate de primer orden mundial".

Asimismo, Buendía ha subrayado el valor estratégico de esta edición, en la que países como China y Emiratos Árabes intervienen como invitados, al tiempo que ha remarcado que "Fruit Attraction representa una oportunidad inigualable" para que las empresas regionales consoliden su posición y abran nuevos mercados.

En esta línea, el titular de Agricultura ha afirmado que los agricultores y compañías murcianas acuden a Madrid "demostrando que la calidad, la sostenibilidad y la innovación son nuestras señas de identidad para competir con garantías en el escenario internacional".

Por último, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) dispondrá de un espacio propio en el estand institucional con el fin de "acercar los últimos avances científicos en mejora genética, gestión eficiente de los recursos y sostenibilidad", en una agenda que se completará con reuniones de negocio, jornadas técnicas y demostraciones culinarias en directo.