La Región de Murcia es la autonomía que menos sube el precio de la vivienda frente al año pasado, según pisos.com

La Región de Murcia es la autonomía que menos sube el precio de la vivienda frente al año pasado, un 0,08%, según pisos.Com - EUROPA PRESS

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de segunda mano en Murcia en octubre de 2025 tuvo un precio medio de 1.465 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com. Esta cifra registró un descenso del -0,23%, el más intenso del país, e interanualmente, se produjo un repunte del 0,08%, el menos relevante de España.

Murcia fue la cuarta autonomía más barata del país, por detrás del Extremadura (845 euros/metro cuadrado), entre otras.

Además, la capital murciana arrojó la segunda caída nacional más intensa de España en el último mes: un -0,83%. Interanualmente, Murcia registró un repunte del 1,07%. En octubre de 2025, la capital marcó un precio de 1.674 euros por metro cuadrado.

DATOS NACIONALES

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en octubre de 2025 registró un precio medio de 2.418 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,20%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 3,30%.

Los precios continúan subiendo con fuerza, la oferta es reducida y los compradores se encuentran en una posición cada vez más complicada para acceder a una propiedad. Esta escalada transmite el mensaje de que "hay que actuar rápido", según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, ya que "esperar significaría asumir condiciones menos favorables".

Para el experto, esta sensación de urgencia, desvirtúa la operación. "Comprar una vivienda debería ser un proceso meditado, no un sprint", ha señalado Font, quien ha añadido que, "en muchos casos los compradores anticipan que los precios seguirán subiendo, lo que crea un efecto de espiral".

Aunque la oferta de vivienda disponible arroja ligeros aumentos en los últimos meses, es del todo "insuficiente" para equilibrar la presión alcista de la demanda. "En un país donde la vivienda en propiedad es el pilar del ahorro familiar, es importante facilitar la accesibilidad", opina el portavoz del portal inmobiliario.