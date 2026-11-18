Archivo - Una mujer con una botella de agua - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia ha registrado este miércoles la temperatura máxima más alta de toda España con 32,2 grados centígrados a las 15.40 horas, en una jornada en la que seis municipios de la Región han alcanzado o superado los 30 grados en pleno mes de noviembre.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizados a las 18.54 horas, las cuatro temperaturas más elevadas de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla se han localizado en la Región de Murcia, encabezadas por la capital murciana (32,2 ºC a las 15.40 horas), seguida de Alhama de Murcia (31,3 ºC a las 14.00 horas), Archena (31,1 ºC a las 14.30 horas) y Abanilla (30,7 ºC a las 15.10 horas).

También han alcanzado la barrera de los 30 grados las estaciones de Totana, con 30,5 grados a las 15.20 horas, y Mula, con 30 grados a las 14.40 horas, mientras que Fuente Álamo se ha quedado a las puertas al marcar 29,9 grados a las 14.20 horas.

En el conjunto nacional, la Región de Murcia ha copado siete de los diez registros térmicos más altos del día, completando el listado Orihuela (Alicante), con 30,7 grados; Garrucha (Almería), con 30,5 grados, y Huércal-Overa (Almería), con 30,2 grados.