La Región de Murcia, cuna de la innovación tecnológica con el primer Centro de Hiperautomatización de la zona

MURCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia sigue su ascenso como una de las cunas nacionales de innovación tecnológica con la creación del primer Centro de Hiperautomatización de la Región de Murcia (CHARM), entidad que trabajará en la investigación de sistemas y creación de proyectos que aceleren la transformación digital de las empresas.

La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido aprobada mediante un acuerdo firmado por las dos compañías que llevarán a cabo el proyecto, AUNNA IT y Biyectiva Technology. La alianza prevé, además, convertir CHARM en el centro referente de formación y asesoramiento a profesionales en Inteligencia Artificial, automatización y nuevas tecnologías.

Desde su inicio, CHARM estará enfocado a trabajar en proyectos de amplio alcance donde intervendrán especialistas con extensa experiencia en sus áreas de trabajo.

Los objetivos de CHARM son: conseguir que los procesos que se desarrollan no solo cumplan su función, sino que supongan una ventaja competitiva para quien los utilice, mejorando así las capacidades en atención, producción, ventas, gestión o toma de decisiones de sus usuarios; establecer un centro de excelencia donde investigar y crear tecnologías innovadoras que generen conocimiento en el campo de la Automatización Inteligente; y constituir un lugar de referencia con valor académico para la formación de expertos en Inteligencia Artificial, automatización y otras tecnologías.

De esta manera, el Centro de Hiperautomatización de la Región de Murcia también será, según el CEO de Biyectiva Technology, Felipe Segura, "un espacio donde converjan centros educativos, profesionales y universidades en el que se fomente el talento tecnológico para posicionar a la región como uno de los núcleos más importantes de innovación tecnológica e Inteligencia Artificial, generando conocimiento, progreso y empleo".

"CHARM ha de ser el punto de referencia para la generación de soluciones de alto valor que nos permitan poner la automatización inteligente de procesos al servicio de la mejora de la competitividad de la Región de Murcia", puntualiza el CEO de Aunna IT, Juan José Campillo.

QUÉ ES LA HIPERAUTOMATIZACIÓN

La hiperautomatización es un concepto de reciente creación consistente en la combinación de diferentes tecnologías como Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML) e Inteligencia Artificial (IA) que tienen como objetivo llevar al mayor nivel posible de automatización los procesos rutinarios de las empresas.

Con estos sistemas de hiperautomatización se pueden realizar labores iterativas sin supervisión humana que se basan en aprendizajes pasados, es decir, la hiperautomatización permitirá delegar muchas tomas de decisiones en la tecnología ya que el sistema evaluará información, analizará resultados y ejecutará acciones para liberar de tareas repetitivas al equipo humano de las empresas y que los técnicos realicen otros trabajos que requieran de sus capacidades profesionales.

Acontecimientos como la irrupción de la COVID-19 han forzado el aumento de investigaciones sobre automatización. Esto ha permitido a los organismos públicos, administraciones y empresas reforzar sus servicios mediante mecanismos basados en robótica que pueden absorber situaciones puntuales de gran demanda de servicio como las ocasionadas tras la pandemia en áreas como la atención al cliente en sectores como el hospitalario y el administrativo. Además, la hiperautomatización posibilita establecer mecanismos de control financiero y supervisión automatizada, gestión documental inteligente, análisis de imágenes y procesos de gestión, entre otros.

SOBRE AUNNA IT

AUNNA IT trabaja en la automatización de procesos desde el año 2016, principalmente en los procesos de contacto de grandes empresas en ámbitos como el de las telecomunicaciones o el sector sanitario, ampliados recientemente con la automatización de procesos financieros, de marketing e industriales.

AUNNA IT está especializada en la integración no intrusiva con los sistemas productivos de nuestros clientes, realizando proyectos en todo el territorio nacional, así como en otros países europeos y de Latinoamérica. La amplia experiencia en estos sectores ha llevado a AUNNA IT a crear un framework propio de automatización basado en desarrollos internos para complementar y flexibilizar las herramientas ya disponibles en el mercado.

SOBRE BIYECTIVA TECHNOLOGY

Biyectiva Technology desarrolla tecnologías novedosas, originales e innovadoras basadas en Inteligencia Artificial para mejorar el rendimiento de las empresas. Desde 2018 trabaja con compañías nacionales e internacionales de primer nivel en sectores como la medicina, el deporte, el retail o el marketing interactivo ofreciendo productos y servicios tecnológicos a medida de las necesidades de sus clientes.

Durante el año 2021, la trayectoria recorrida por Biyectiva Technology la ha llevado a convertirse en entidad acreditada por la Consejería de Educación de la CARM para impartir formación especializada en IA y nuevas tecnologías.

Biyectiva Technology, primera empresa privada de la Región de Murcia reconocida en el Mapa de Capacidades de IA por el Gobierno de España, es la compañía referente en tecnologías basadas en IA en la Región de Murcia, logrando ampliar su horizonte a otros sectores como el agroalimentario y el energético, entre otros.