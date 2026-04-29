La Región de Murcia entra en la red de incubadoras de empresas tecnológicas de la Agencia Espacial Europea

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en el 2º Evento Anual de Emprendimiento de la AEE-ESA - CARM

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha participado este miércoles en la firma del acuerdo de incorporación de la Región de Murcia a la red de la Agencia Espacial Europea, en un acto celebrado en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Madrid, y que ha contado con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Con este paso, la Región de Murcia se suma, junto a Castilla La Mancha y al País Vasco, a la convocatoria nacional impulsada por la Agencia Espacial Española y el Ministerio para ampliar la red española de incubadoras de la ESA-BIC. Con estas nuevas incorporaciones, ya son siete las regiones españolas presentes en el organismo europeo.

En este sentido, la titular de Empresa ha destacado que "esta incorporación confirma que la Región de Murcia sigue una dirección estratégica clara en materia de innovación". "Entrar en la red ESA-BIC significa situarnos en el circuito europeo del conocimiento, la tecnología y la inversión vinculada al espacio, con un impacto directo en la competitividad de nuestras empresas y en la generación de empleo cualificado", ha añadido.

De este modo, la Comunidad se integra en la principal red europea de incubación de 'startups' vinculadas al ámbito espacial, que agrupa a más de 2.100 empresas, reforzando su posicionamiento dentro del ecosistema europeo de innovación, transferencia tecnológica e inversión.

La futura incubadora tendrá su sede en el antiguo aeropuerto civil de San Javier, que se encuentra en proceso de transformación, impulsado por el Gobierno regional, para acoger actividades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones basadas en datos satelitales, así como empresas tecnológicas vinculadas a sectores emergentes.

El programa permitirá acompañar a las empresas durante sus primeras fases de desarrollo, ofreciéndoles mentorización especializada, acompañamiento técnico y acceso a redes europeas de inversión y colaboración. Estas incubadoras actúan como catalizador para que las tecnologías desarrolladas en el ámbito espacial encuentren aplicaciones en la economía real.

PROGRAMA CAETRA Y EL PLAN INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

López Aragón ha explicado que "este avance es fruto de una estrategia sostenida de impulso a las tecnologías duales, desarrollada a través del programa Caetra, que ha permitido articular un ecosistema en el que colaboran empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones públicas en torno a nuevas oportunidades industriales".

Asimismo, ha destacado que la estrategia industrial de la Región incorpora sectores tecnológicos emergentes de alto valor añadido, como la economía espacial y las tecnologías duales. Sectores incluidos en el Plan Industrial de la Región de Murcia, articulado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Durante el periodo 2026 2030, el centro acogerá hasta 12 proyectos empresariales, con financiación conjunta de la Agencia Espacial Europea y el Instituto de Fomento, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. Las 'startups' seleccionadas podrán acceder a ayudas de hasta 30.000 euros por proyecto, además de mentorización y conexión con redes europeas.

La candidatura de la Región de Murcia ha contado con el respaldo de 74 entidades públicas y privadas, entre instituciones, empresas y agentes del ecosistema innovador. Un apoyo que, según la consejera, "demuestra el alineamiento del tejido regional para convertir la innovación tecnológica y el sector espacial en motores de crecimiento económico y desarrollo industrial".