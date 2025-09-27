La Región de Murcia estará en alerta por lluvias y tormentas este lunes

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de fenómenos adversos de nivel amarillo, en concreto por lluvias y tormentas, que se extenderán desde la mañana del lunes hasta el inicio de la madrugada del martes.

En concreto, la alerta por lluvias prevé hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, desde las 12.00 a las 23.59 horas, en el Altiplano, Noroeste y Vega del Segura; mientras que el aviso por tormentas estará activo en la misma franja horaria.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.