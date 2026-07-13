La Región de Murcia estará en aviso naranja y amarillo este miércoles por temperaturas que llegarán a los 42 grados

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja y amarillo por altas temperaturas para este miércoles, 15 de julio, en distintas comarcas de la Región de Murcia, donde los termómetros podrán alcanzar hasta los 42 grados.

En concreto, el aviso naranja afecta a la Vega del Segura, donde se prevén temperaturas máximas de 42 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, según han informado desde la Aemet.

Asimismo, se ha establecido otro aviso naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se esperan máximas de hasta 40 grados en el interior durante la misma franja horaria y con idéntica probabilidad.

Por su parte, el organismo estatal ha activado avisos de nivel amarillo en las comarcas del Altiplano y el Noroeste por temperaturas que podrán alcanzar los 39 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Finalmente, el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán también en aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados, que se registrarán en zonas del interior entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.