La Región de Murcia expondrá en Fruit Attraction la calidad de sus frutas, nuevas variedades y demostraciones culinarias

La consejera Sara Rubira en la presentación de la participación de la Región de Murcia en la feria Fruit Attraction - CARM

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia expondrá la calidad de sus frutas y hortalizas en la decimoséptima edición de la Feria Internacional Fruit Attraction, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en Madrid, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El Gobierno autonómico ha preparado para esta cita una completa programación que incluye diferentes actividades como 'showcooking', presentaciones y el impulso de nuevas variedades.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha presentado este martes la participación regional en esta cita en la que productores y exportadores "llegan a Madrid con el claro objetivo de continuar incrementando sus ventas, tal y como venimos haciendo en los últimos años", ha explicado.

Este año, el estand institucional dispondrá de 64 metros cuadrados, estará situado en el centro del espacio de la Región y contará con un jardín vertical "más grande que nunca, dado el tremendo impacto que las anteriores ediciones tuvo en los profesionales y visitantes a la feria".

Además, contará de un espacio para la celebración de presentaciones y reuniones, así como cocina donde se realizarán diversos 'showcooking' con el tomate como gran protagonista, así como la uva de mesa lo será en las jornadas 'Grape Attraction VIII', que contarán con expertos del sector.

La consejera ha informado también de la presencia, "como no podía ser de otra manera", del presidente regional, Fernando López Miras, "quien encabezará la delegación en Madrid para defender el potencial y la contribución del campo a nuestra sociedad", así como "respaldar los encuentros comerciales y la apertura de nuevos mercados".

La Región de Murcia contará este año con la presencia de 123 empresas, "lo que nos sitúa como la provincia con mayor potencial en la feria y la tercera comunidad con mayor representación, solo por detrás de Andalucía y Comunidad Valenciana", entre las que se encuentran las asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa, así como la industria auxiliar y otras no asociadas.

Rubira ha destacado la presencia del Imida, que contará por primera vez con un estand propio "en el que dar voz al trabajo de nuestros investigadores que dan lugar a una agricultura más eficiente, sostenible y que produce alimentos de excelente calidad", ha explicado Rubira.

BALANCE DE LA PASADA EDICIÓN

La 16 edición de Fruit Attraction, celebrada del 8 al 10 de octubre del pasado año, logró un "récord histórico" con la asistencia de 117.370 profesionales de 145 países, un 13 por ciento más que el año anterior. Con 2.201 expositores de 59 países y una ocupación de 70.254 metros cuadrados, la feria "se reafirmó como herramienta clave para el comercio global".

La cifra de visitantes internacionales creció un 24 por ciento y representó el 49 por ciento del total. Los asistentes más numerosos provinieron de Europa, con Italia, Francia, Países Bajos y Alemania a la cabeza, así como de países como Perú, Marruecos y Sudáfrica.