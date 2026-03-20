La Región de Murcia exportó en 2025 casi 8.000 toneladas de flor cortada y planta ornamental

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la inauguración de la IV Feria de Comercio y la Gastronomía ‘El Puerto en Flor’ - CARM

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El año pasado la Región de Murcia exportó más de 7.800 toneladas de flor cortada y planta ornamental, "lo que supone un valor de casi 36 millones de euros", ha explicado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante la inauguración este viernes de la IV Feria de Comercio y la Gastronomía 'El Puerto en Flor'.

"Esto demuestra que es una actividad económica fundamental para la Región de Murcia y, especialmente, para Puerto Lumbreras", ha dicho el presidente, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Este sector, que tiene como principales destinos Países Bajos, Portugal, Alemania, Francia e Italia "forma parte de la identidad y desarrollo económico del municipio y, por tanto, para la Región de Murcia", ha añadido el jefe del Ejecutivo autonómico.

López Miras ha destacado que la feria 'El Puerto en Flor' "aúna turismo, gastronomía, comercio y una de las grandes identidades de Puerto Lumbreras como son la flor cortada y la planta ornamental". "Este municipio abre sus puertas para que vengan a visitarnos desde diferentes puntos de la Región de Murcia e incluso de fuera", ha concluido.