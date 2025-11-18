La Región de Murcia fija en Finlandia relaciones estratégicas en el mercado de defensa en línea con 'Caetra'

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La misión institucional y comercial que organiza el Gobierno regional en Finlandia ha iniciado este martes su agenda oficial enfocada en el mercado de defensa, en línea con la estrategia del ecosistema regional 'Caetra', orientado al desarrollo de tecnologías duales y al fortalecimiento de la industria vinculada a la seguridad, la innovación y el ámbito militar.

La delegación, encabezada por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha comenzado la jornada con una visita a la sede del fabricante finlandés SAKO, referente internacional en producción de armamento y proveedor histórico de fuerzas armadas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En el encuentro se han analizado oportunidades de cooperación empresarial, transferencia tecnológica y nuevas líneas de desarrollo vinculadas a tecnologías avanzadas aplicadas al sector de la defensa.

Posteriormente, la delegación se ha trasladado al Define Innovation Hub, un ecosistema puntero donde las Fuerzas de Defensa de Finlandia, instituciones tecnológicas, 'startups' y empresas trabajan conjuntamente en tecnologías de doble uso y soluciones innovadoras para seguridad y defensa.

Durante la sesión se ha presentado el ecosistema de defensa de la Región de Murcia, así como las oportunidades del programa 'Caetra', "especialmente relevantes" ante las próximas convocatorias del Fondo Europeo de Defensa (EDF) y de Horizon Europe.

La consejera ha destacado que "la Región de Murcia está dando pasos firmes para posicionarse como un actor relevante en la industria europea de defensa, aprovechando nuestras capacidades tecnológicas, nuestra experiencia industrial y la presencia histórica de las Fuerzas Armadas en nuestro territorio".

En este sentido, ha subrayado la importancia de "explorar alianzas con ecosistemas líderes como el de Finlandia, que nos permitan acelerar proyectos, compartir conocimiento y aumentar la competitividad de nuestras empresas".

Asimismo, López Aragón ha recordado que "el ecosistema 'Caetra' representa una apuesta estratégica de la Región de Murcia para impulsar soluciones innovadoras de seguridad y defensa, de la mano de empresas, centros tecnológicos y actores institucionales", y que la misión en Finlandia "refuerza nuestra posición dentro de la Red Europea de Regiones de Defensa, donde ya venimos creando sinergias y cooperando activamente".

REGIÓN DE HÄME

La consejera ha recordado que el pasado mes de octubre, en Bruselas, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, mantuvo una reunión con el presidente del Consejo Regional de Häme, Toni K. Laine, y diferentes representantes de la región finlandesa, de cara a la misión que se celebra estos días. El presidente avanzó en las líneas de cooperación entre ambos territorios en materia de innovación y defensa.

Durante la sesión en Define, la consejera ha mantenido encuentros con 'startups' tecnológicas, representantes del Ayuntamiento de Riihimäki y autoridades vinculadas al desarrollo de innovación en defensa, explorando proyectos conjuntos en ámbitos de doble uso, tecnologías emergentes y cadenas de suministro europeas.

La jornada institucional finalizará este martes por la tarde con la recepción oficial en la Embajada de España en Helsinki, donde la consejera mantendrá un encuentro con el embajador, Manuel Montobbio de Balanzó, orientado a ampliar la presencia y visibilidad del ecosistema empresarial y tecnológico de la Región de Murcia en el norte de Europa.