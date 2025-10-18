La Región de Murcia Film Commission se reúne con 30 responsables de producciones en 'Shooting Locations Marketplace'

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte participó esta semana con la Región de Murcia Film Commission en 'Shooting Locations Marketplace', en Valladolid, donde se han mantenido encuentros de trabajo con 30 responsables de producciones nacionales e internacionales.

Se trata de la segunda ocasión en el que la Comunidad participa en esta feria para captar rodajes, ya que se trata de un evento especializado en localizaciones de la industria audiovisual y que reúne a localizadores, productores y destinos de rodajes.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "la participación en ferias como la de Valladolid nos está sirviendo para atraer importantes rodajes nacionales e internacionales a la Región de Murcia. De hecho, en estos encuentros profesionales es donde se asientan la base para atraer largometrajes y series nacionales e internacionales, como los que ya hemos acogido este año y los que tendrán lugar próximamente".

La edición de 'Shooting Locations Marketplace', organizado por Feria de Valladolid y Spain Film Commission, que acaba de concluir es la segunda en la que participa la Región de Murcia Film Commission que ya ha estado presente este año en eventos profesionales como Iberseries & Platino Industria 2025, Focus London, European Film Market Berlinale, MAFIZ-Área profesional de Festival de Málaga o Conecta Fiction & Entertainment.