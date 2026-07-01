La Región de Murcia incorpora un gemelo digital del Mar Menor y nuevas herramientas de agricultura inteligente

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia dispondrá de un gemelo digital del Mar Menor y de nuevas herramientas digitales para la gestión del medio rural y marino en el marco del proyecto TriRuralTech, desarrollado dentro del programa 'Redes Territoriales de Especialización Tecnológica' (RETECH) y financiado por el Gobierno de España con una inversión de 750.000 euros.

Las actuaciones desarrolladas en la Región han sido presentadas este miércoles en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) y han sido ejecutadas por la Fundación Integra Digital, el IMIDA, la Agencia de Transformación Digital y varias empresas tecnológicas colaboradoras, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública,

El proyecto forma parte del programa 'RETECH', impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene como objetivo desarrollar soluciones tecnológicas para ampliar el conocimiento del territorio, la gestión de los recursos naturales y generar nuevas oportunidades para el tejido productivo rural y marino.

Entre las actuaciones desarrolladas en la Región figura la creación de un gemelo digital del territorio regional y del Mar Menor, una representación virtual que, según el Ministerio, permitirá el análisis de distintos escenarios y la toma de decisiones en ámbitos como la gestión ambiental, el urbanismo o los servicios públicos. Asimismo, esta herramienta contribuirá al estudio y simulación del ciclo del agua en el ecosistema del Mar Menor.

El proyecto también contempla la ampliación del sistema CLIMALERT, una plataforma destinada a la vigilancia meteorológica y la detección temprana de riesgos climáticos.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, el sistema integra datos procedentes de distintas fuentes oficiales para anticipar fenómenos como inundaciones, sequías u olas de calor y emitir avisos dirigidos a contribuir en la capacidad de respuesta de las administraciones y los servicios de emergencia.

Otra de las líneas de actuación se centra en el desarrollo de proyectos de agricultura inteligente mediante laboratorios de experimentación en explotaciones agrícolas, en los que se emplean sensores para monitorizar variables relacionadas con el agua, el suelo y los cultivos, así como tecnologías de conectividad para la obtención de datos en tiempo real.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha señalado durante la presentación que esta inversión supone "una digitalización con propósito, aprovechar la tecnología con la que cuidar nuestro medio ambiente, mejorar la gestión del agua y generar oportunidades para las empresas y autónomos del mundo rural y marino".

Asimismo, ha añadido que "proteger con tecnología cada uno de los puntos de nuestra Región, monitorizar el Mar Menor u optimizar el riego sabiendo las gotas precisas que se necesitan nos hará más sostenibles y más productivos".

Según el Ministerio, el Gobierno de España aporta 5,7 millones de euros al conjunto del proyecto, el 75 por ciento de un presupuesto global de 7,6 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas participantes financian la parte restante.

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