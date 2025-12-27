La Región de Murcia lidera el incremento de inversión en enseñanzas no universitarias

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia lidera la estadística nacional del incremento de gasto público en enseñanzas no universitarias en 2023, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en la estadística del 'Gasto público en educación'. La inversión educativa del Gobierno regional alcanza los 1.529 millones de euros en 2023, lo que representa un incremento del 10 por ciento respecto a 2022, según el último informe del Ministerio, seguida de Cataluña y Castilla y León.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que "estos datos confirman que el Gobierno regional apuesta de manera firme y decidida por la educación y está comprometido con el alumnado y sus familias. Hemos alcanzado una inversión histórica en enseñanzas no universitarias situándonos entre las comunidades que más han incrementado su esfuerzo en educación. Este avance nos permite mejorar la calidad educativa y garantizar más recursos para todas las etapas y especialmente para Educación Especial, con la prioridad de ofrecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que atienda las necesidades de todos los alumnos".

Teniendo en cuenta las enseñanzas universitarias, en 2023, el gasto público ascendió en la Región hasta los 1.880 millones de euros, lo que sitúa a la Comunidad en los primeros puestos en cuanto a incremento de inversión en materia de educación respecto a 2022, al aumentar un 8,9 por ciento el gasto, solo por detrás de Cataluña y seguida muy de cerca por Madrid.

En la Región se destinó en 2023 más del 81 por ciento del total del gasto público en educación a las enseñanzas no universitarias. Entre estas enseñanzas no universitarias, destacan los incrementos de gasto realizados en Educación Especial con un 15,36 por ciento, en Educación Infantil y Primaria con un 10,25 por ciento, y en Educación Secundaria y Formación Profesional, con un incremento de 9,85 por ciento, respecto al año anterior.

También se incrementó el gasto en servicios complementarios como el de comedor, con un aumento de más del 23 por ciento respecto al año anterior.