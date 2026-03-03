La Región de Murcia lidera el incremento del precio de la vivienda usada en febrero, según idealista

Archivo - Viviendas junto al río Segura a su paso por Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 23,3% en la Región de Murcia en febrero respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa el ascenso más pronunciado de todas las comunidades, según el informe de precios de venta del portal inmobiliario idealista.

En la Región, el precio del metro cuadrado ascendió en el segundo mes del año a los 1.682 euros, un 0,8% menos que el mes anterior y un 1% más en términos de variación trimestral.

Por localidades, la subida más destacada en relación al año anterior fue la de Alhama de Murcia, con un 34,5% más, seguida de Los Alcázares (+33,8%), Fuente Álamo (+29,2%) y Alcantarilla (+26,4%).

En la ciudad de Murcia, el precio del metro cuadrado se estableció en 1.538 euros, un 20,1% más que hace un año; en Cartagena, en 1.605 euros, un 19,9% más; y en Lorca, en 1.283 euros, un 13,8% más.

Todos los municipios de la Región registraron incrementos anuales, salvo Abarán, donde el precio cayó un 8,7%; Caravaca de la Cruz (-6,5%), Fortuna (-1%) y Villanueva del Río Segura (-0,5%).

En todo el país, el precio de la vivienda usada en España ha subido un 17,7% interanual durante el mes de febrero, con un precio que se sitúa en 2.673 euros por metro cuadrado, lo que implica un nuevo récord del precio de la vivienda usada en España.

Todas las comunidades autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. La Región de Murcia (23,3%), lidera las subidas, seguida de Andalucía (20,2%), Asturias (18,5%) y Cantabria (17,8%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de la Comunidad de Madrid (17,5%), la Comunidad Valenciana (16,7%), Cataluña (13,6%), Aragón (13,4%), País Vasco (12,4%), Navarra (12%), Castilla-La Mancha (11,9%) y Canarias (10,6%).

Por debajo del 10% aparecen las subidas de Baleares (9,2%), Extremadura (8,6%), Castilla y León (8,6%). La Rioja (7,9%) y Galicia (7,4%) por su parte, representan los menores ascensos.