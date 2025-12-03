La Región de Murcia lidera la ocupación en alojamientos rurales para el puente de diciembre, según EscapadaRural

Archivo - Casa rural - ESCAPADA RURAL - Archivo

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia lidera la ocupación media de alojamientos rurales para el puente de diciembre, con un 71,5%, la tasa más alta de todas las comunidades autónomas, según el último informe de EscapadaRural.com, la plataforma digital especializada en turismo rural.

En el conjunto del país, la ocupación alcanza el 60%, dos puntos porcentuales por encima de la registrada en 2024, lo que se traduce en que seis de cada diez establecimientos prevén colgar el cartel de completo el próximo fin de semana.

Las comunidades cuyos alojamientos rurales han registrado el mayor volumen de plazas ocupadas sobre el total de las ofertadas son, además de la Región de Murcia, que ocupa el primer lugar del ranking, Navarra (70%), Madrid (69,8%), Cataluña (69,1%) y Andalucía (68,9%).

Le siguen Comunidad Valenciana (65,5%), Castilla y León (64,3%), Castilla-La Mancha (62,6%), Aragón (61,5%), Canarias (59,6%), Extremadura (53%), La Rioja (48,9%) y Cantabria (46,5%).

En la parte baja de la tabla figuran País Vasco (46%), Islas Baleares (44,2%), Galicia (44,1%) y Asturias (44%).

Las comunidades autónomas más demandadas, esto es, con un número absoluto de reservas más alto, son Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.