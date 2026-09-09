La Región de Murcia lidera la producción de uva de mesa sin semilla con el 90% del cultivo nacional

Racimos de uva de mesa - CARM

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia concentra más del 90% de la producción de uva de mesa sin semilla en España y es la primera productora europea, con un volumen de exportaciones de 292,46 millones de euros en 2025, lo que representa un 19% más que en el ejercicio previo, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha indicado durante su visita a una finca de Alhama de Murcia con motivo del Día Mundial de la Agricultura que estos datos "sitúan a la Región a la vanguardia internacional y como el gran referente indiscutible del sector".

El mercado del Reino Unido registró el avance más acusado tras elevar sus compras un 109% y rebasar los 56 millones de euros.

Según Buendía, el éxito comercial del sector responde a "la firme apuesta por la investigación científica", a través de la colaboración del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) y la sociedad ITUM, que ha permitido desarrollar una veintena de nuevas variedades de uva de mesa sin semillas.

El titular de Agricultura ha explicado que este liderazgo se ratificará próximamente en el XI Simposio Internacional de la Uva de Mesa (ITGS 2026), un evento mundial que reunirá a científicos y comercializadores en Murcia del 28 de septiembre al 2 de octubre.

MÁS DE 80.000 EMPLEOS

Buendía ha ensalzado el trabajo diario de los profesionales en el campo. "Detrás de cada racimo de uva de mesa hay un sector que apuesta por la calidad, la innovación y la apertura de nuevos mercados, consiguiendo posicionar el producto murciano como un referente en Europa y en el mundo", ha señalado.

El consejero ha detallado los tres pilares de la 'huerta de Europa': la ocupación laboral, con más de 80.000 trabajadores en la comunidad; la vanguardia en el uso del agua, que alcanza el 87% de regadío tecnificado en la Región frente al 57% de la media española; y la sostenibilidad, avalada por 113.611 hectáreas de agricultura ecológica certificada, un 30,1% de la superficie de cultivo regional.

Para concluir, el consejero ha reivindicado la defensa de los recursos hídricos que hacen posible este modelo. "Nuestra agricultura es innovación, calidad y progreso. Y para que siga siéndolo, el trasvase Tajo-Segura es y será absolutamente imprescindible. Nadie va a destruir la 'huerta de Europa'. Lo somos hoy, y lo vamos a seguir siendo", ha agregado.