La Región de Murcia lidera la subida del precio de la vivienda en España, según pisos.com

MURCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano subió un 15,99% en la Región de Murcia en febrero con respecto al mismo mes del año anterior, el aumento más pronunciado de todas las comunidades autónomas.

La Región también lideró el incremento de los precios con respecto al mes anterior, al registrar una variación positiva del 3,03%, según el informe de precios de venta de pisos.com.

Así, el precio del metro cuadrado alcanzó en la comunidad los 1.284 euros, lo que le situó como la cuarta autonomía más barata del país, por detrás, entre otras, de Extremadura (826 euros).

Por capitales, Murcia arrojó una subida del 2,20% en el último mes con respecto a enero, la novena más acusada de España, mientras que en términos interanuales sufrió un repunte del 12,14%, el décimo más pronunciado en el ámbito nacional.

En febrero, la ciudad de Murcia marcó un precio de 1.498 euros por metro cuadrado, 32 euros más de media que el mes anterior.

En el conjunto del país, la vivienda de segunda mano registró en febrero un precio medio de 2.181 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,67%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 9,98%.

Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "no se avista todavía el techo de la subida del precio de la vivienda". El experto ha afirmado que los incrementos son generalizados, "a pesar de que el ingreso medio de los ciudadanos no ha mejorado, y si lo ha hecho, no en la misma proporción".

La escasez de oferta vuelve a colocarse como el principal factor que tira hacia arriba de este indicador: "Tenemos pocas promociones de vivienda que inyecten savia nueva al mercado, lo que hace que la segunda mano se encarezca al ser la única alternativa posible para el comprador en muchas zonas donde las grúas ni están ni se las espera".

Del lado de la financiación, el directivo ha avisado de que "la relajación en los tipos de interés marcados por Europa podría echar más leña al fuego y acelerar las subidas de precio".

Font se ha mostrado partidario de que las condiciones de los prestamos sean más favorables, pero "nos enfrentaremos a precios todavía más altos si tratamos de defender la compraventa con un inventario mermado que no camina en paralelo a los planes inmobiliarios de la sociedad".