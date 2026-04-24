La Región de Murcia lideró el crecimiento económico en España durante 2024 con un aumento del PIB del 4,4%

(Foto de ARCHIVO) Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se situó, junto a Canarias, a la cabeza del crecimiento económico nacional en 2024 al registrar un incremento de su Producto Interior Bruto (PIB) en términos de volumen del 4,4%.

Según los datos de la Contabilidad Regional de España publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cifra supera en un punto la media nacional, que se situó en el 3,5%.

En términos de valor absoluto, el PIB de la Región alcanzó los 42.488 millones de euros a precios corrientes.

Además, Murcia registró el tercer mayor crecimiento de la productividad por hora trabajada en España, con una tasa del 2,84%, una cifra que triplica la media nacional del 1,20% y solo superada por Castilla-La Mancha (3,46%) e Islas Baleares (3,44%).

Por su parte, la remuneración media por asalariado en la Región de Murcia se situó en 34.573 euros anuales, la segunda más baja del país, solo por encima de Extremadura (33.695 euros) e inferior a la media de España, que alcanzó los 40.514 euros.

En cuanto a la inversión regional (formación bruta de capital fijo), la Región presentó un crecimiento medio anual del 4,2% en el periodo comprendido entre 2019 y 2023, situándose ligeramente por debajo del promedio nacional del 5,1% en ese mismo intervalo.