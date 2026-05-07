La Región de Murcia propone la creación de una Unidad de Formación en Emergencias en la UE

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, interviene en el pleno del Comité Europeo de las Regiones - CARM

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las regiones europeas han apoyado la propuesta de la Región de Murcia de crear una Unidad de Formación en Emergencias en la Unión Europea (UE) para mejorar la coordinación de las administraciones en la gestión de las crisis, según ha informado la Comunidad.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha trasladado este jueves la propuesta en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, a través de una enmienda en el debate sobre la Estrategia de Almacenamiento de Reservas de la UE.

En su intervención, López Miras ha subrayado que la Unidad de Formación "mejoraría la coordinación y la colaboración entre autoridades nacionales, regionales y locales a la hora de gestionar una crisis".

El presidente ha detallado que la formación ofrecida por esa Unidad sería "permanente" y ha agregado que el manejo coordinado de estas situaciones "es un asunto muy importante en el que la Región de Murcia tiene mucho que decir, porque tiene experiencia en la gestión de crisis".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que "hemos tenido muchos casos lamentables" en los que, durante la gestión de una crisis o una catástrofe, "el Gobierno de España ha tomado decisiones de manera unilateral, sin tener en cuenta los territorios, sin hablar y sin ni siquiera dar la más mínima información a las regiones o a los ayuntamientos".

López Miras ha asegurado que "esto en una crisis o en una emergencia no puede pasar" y ha defendido que la enmienda presentada por la Región de Murcia busca precisamente "priorizar la colaboración y la coordinación entre administraciones ante una catástrofe, una crisis o una emergencia".

Asimismo, el máximo responsable autonómico ha reivindicado el papel de las regiones en la gestión de emergencias y ha señalado que "somos las que tenemos las competencias más directas y las que estamos más apegadas al territorio".

Por ello, ha defendido que las instituciones europeas tengan en cuenta a los territorios y "escuchen nuestra voz y nuestras propuestas" a la hora de diseñar la nueva estrategia europea de preparación ante posibles crisis y emergencias.

"No estamos hablando sólo de crisis ante catástrofes naturales, sino también, por ejemplo, de crisis en la cadena de suministros. Durante la pandemia vimos que faltaba material sanitario, productos básicos e incluso algunos alimentos, por lo que creemos que es fundamental que la Unión Europea se prepare y tenga una estrategia para crisis de distinta naturaleza", ha añadido.

POTENCIAR LAS CAPACIDADES INDUSTRIALES EN DEFENSA

Además de la enmienda centrada en formación, la Región de Murcia ha presentado una segunda propuesta para solicitar que la Unión Europea apoye e impulse las capacidades industriales vinculadas a la protección civil, la seguridad y la defensa.

Para López Miras, este impulso por parte de las autoridades europeas "sería importante, porque estas capacidades surgen también de las regiones".