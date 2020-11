La Región de Murcia reduce su déficit en 222 millones de euros hasta el mes de septiembre

MURCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El déficit de la Región de Murcia se sitúa en 122 millones de euros al final del tercer trimestre, lo que representa el 0,42 por ciento del PIB regional y supone un descenso de 222 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior, según informaron fuentes de la Consejería de Presidencia y Hacienda en un comunicado.

Los datos reflejan igualmente, según la Consejería, "lo que es la consecuencia inmediata de la lucha contra la pandemia y la crisis económica que de ella se deriva, con una caída en los ingresos cercana al 30 por ciento y un incremento superior a los 170 millones en el gasto que es mayoritariamente sanitario y también educativo y social".

El descenso con respecto al año anterior se debe también a que "la histórica infrafinanciación de la Región se vio aún más agravada por los retrasos en las entregas a cuenta y la negativa a liquidar el IVA de 2017, que lastraron las cuentas regionales", añade la Consejería.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, subrayó que esta combinación, unida al repunte de la pandemia en la segunda ola, "será la 'tormenta perfecta' para llevar a las cuentas regionales irremediablemente a una situación de déficit a final de año".

En este sentido, el titular de Hacienda ha recordado que aunque la reducción del déficit es significativa, "otras comunidades autónomas han tenido muchas más posibilidades de reducir su déficit como consecuencia de que los criterios de reparto del fondo Covid han sido absolutamente injustos y nos vuelven a castigar".

"Seguimos no solo siendo maltratados de manera estructural por la infrafinanciación estatal, sino además en los repartos de fondos extraordinarios. Aun así, nuestros esfuerzos internos para no generar deuda son ingentes, dan resultados, pero nuestro déficit va a seguir existiendo mientras el Estado no solucione el injusto sistema de reparto", ha concluido Celdrán.